Las autoridades sirias revisan el balance de la explosión en las afueras de Damasco, sin víctimas mortales

El Ministerio de Salud de Siria indicó el viernes que 14 personas resultaron heridas en la explosión de una bomba ocurrida la víspera en un minibús cerca de Damasco, y corrigió así un balance anterior que daba cuenta de dos muertos y 13 heridos.

Según Tawfiq Hasaba, funcionario del Ministerio de Salud, restos humanos trasladados a un hospital tras la explosión fueron identificados inicialmente de forma errónea como pertenecientes a víctimas mortales, cuando en realidad correspondían a personas heridas.

En declaraciones a la televisión estatal, precisó que "el balance final es de 14 heridos", de los cuales tres se encuentran "en estado crítico".

El Ministerio del Interior difundió la misma cifra actualizada.

El ataque se produjo el jueves en la ciudad de Jaramana, situada en la periferia sureste de Damasco, y que en la primavera de 2025 se vio afectada por choques y violencias confesionales.

Una fuente oficial citada por la televisión estatal indicó que la explosión se debió a una bomba ubicada en el minibús.

Desde la caída de Bashar al Asad en diciembre de 2024, las nuevas autoridades islamistas de Siria buscan ejercer un control total y restablecer la seguridad.

Sin embargo, la capital siria y alrededores han sido escenario de múltiples ataques e incidentes dirigidos contra civiles y fuerzas de seguridad desde que tomaron el poder.

En un ataque reciente una persona murió y 36 más quedaron heridas por la explosión de dos bombas caseras durante la visita del presidente francés Emmanuel Macron a Damasco el mes pasado.