La ultraderechista Le Pen busca imponerse como la candidata del orden en Francia

Una imagen vale a veces más que mil palabras. En un discurso de tono muy presidencial sobre los disturbios, la líder ultraderechista Marine Le Pen aparece en su despacho sentada delante de una bandera francesa y su antigua toga de abogada.

En este video publicado en las redes sociales el domingo, la política de 58 años denuncia la "impotencia" del gobierno del presidente, Emmanuel Macron, y acusa al partido de izquierda radical La Francia Insumisa de su rival Jean-Luc Mélenchon de querer provocar una "guerra civil".

"Vivimos una profunda crisis de confianza, de autoridad, que supone una amenaza para la democracia", lamenta Le Pen.

Francia vivió el fin de semana uno de sus peores episodios de violencia callejera de los últimos años, en el marco de protestas multitudinarias contra el encarecimiento de la vida, apenas seis meses antes de que elija al sucesor de Macron.

Le Pen, que lidera los sondeos, busca imponerse en este contexto como la candidata del orden, después de esforzarse desde 2011 en limpiar la imagen radical que su padre, Jean-Marie Le Pen, dejó a su partido Frente Nacional, rebautizado como Agrupación Nacional (RN).

Su delfín y presidente de RN, Jordan Bardella, retoma este estilo solemne un día después. El político, llamado a convertirse en primer ministro si Le Pen gana la presidencial, aparece de pie, detrás de un atril con el lema: "Frente al caos, la Francia en orden".

Las redes sociales del partido ultraderechista retoman este lema en bucle desde el fin de semana, mientras las imágenes de saqueos, incendios de edificios públicos y choques con la policía inundan las cadenas de televisión.

Con la presidencial en el visor, Bardella promete "restablecer la seguridad y el orden por todos los medios legales posibles" si llegan al poder y realiza una clara invitación a quienes no salen a la calle a manifestar: "La mejor manera de protestar es votar".

El tono está dado. Este martes, la diputada Laure Lavalette vaticina incluso una victoria de Le Pen durante la sesión de control al gobierno: "¿Están ustedes en condiciones de mantener la autoridad legal del Estado y de impedir un colapso generalizado, a la espera que una nueva presidenta ponga Francia en orden?"

- Beneficio electoral -

Con esta estrategia en marcha, los rivales de la ultraderechista, como el candidato socialdemócrata a la presidencial Raphaël Glucksmann, temen que acabe beneficiándose electoralmente del "caos".

Agrupación Nacional rechaza querer sacar provecho: "No podemos alegrarnos al ver al país en este estado. Cuando uno es patriota, duele", comenta un responsable del partido, consternado por las imágenes de una Francia en llamas que dan la vuelta al mundo.

El politólogo Bruno Cautrès se muestra prudente respecto a las consecuencias electorales de las violencias de estos últimos días.

"A corto plazo, todo esto va en la dirección de los políticos que comunican sobre la ley y el orden, la seguridad", explica a AFP, advirtiendo al mismo tiempo que no va "a traducirse mecánicamente en las urnas".

El director de la consultora Ifop, Frédéric Dabi, estima por su parte que, "por pura lógica, esto podría reforzar" a Le Pen en la primera vuelta.

Un sondeo de Ifop publicado en la noche del martes y realizado entre el 17 y el 19 de octubre, cuando los franceses descubrían los disturbios y saqueos, parece darle la razón.

Le Pen progresa en todas las hipótesis planteadas con una intención de voto en la primera vuelta de entre el 34% y 38%, lejos de sus rivales, a quienes también ganaría en el balotaje.

Pese a que las autoridades acusan a Mélenchon de alentar la violencia, el candidato de izquierda radical es el que aparece con más posibilidades de disputar el balotaje contra Le Pen.

En este contexto, los miembros de RN aprovechan para atacar al gobierno de Macron pero también a Mélenchon para afianzar un duelo de cara a la presidencial.