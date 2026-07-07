La última etapa de los funerales del líder iraní se realizan en Irak

El féretro del ayatolá iraní Alí Jamenei tendrá escalas el miércoles en Irak para procesiones en las ciudades de Nayaf y Kerbala, que albergan los santuarios más sagrados del islam chiita, antes de su inhumación en su país de origen.

Irán inició el sábado seis días de ceremonias para despedir a su líder supremo, fallecido el 28 de febrero en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos, tras más de tres décadas en el poder.

Los rituales incluyen los homenajes en Irak, un país de mayoría chiita que mantiene estrechas relaciones políticas y religiosas con Irán.

Las autoridades iraquíes declararon feriado el miércoles y anunciaron un amplio dispositivo de seguridad para las ceremonias, que deberán iniciar a las 06H00 (03H00 GMT) en la ciudad santa de Nayaf (norte).

Los restos del ayatolá llegaron la noche del martes al aeropuerto internacional de la ciudad, donde fueron recibidos por el presidente iraní, Masud Pezeshkian y el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, junto al primer ministro de Irak, Ali al Zaidi.

Uno de los hijos de Jamenei, Mustafa, también estuvo presente, aunque su también hijo Mojtaba, su sucesor como líder supremo, no ha sido visto desde su designación al cargo en marzo.

- "Humilló a EEUU" -

Se esperan grandes multitudes en las ciudades iraquíes, donde las calles fueron adornadas con pancartas en homenaje al ayatolá, grandes retratos y banderas iraquíes.

"Nos despedimos de ti", proclama una pancarta en Kerbala, mientras otra muestra una foto de Jamenei con la frase : "Aquel que humilló a Estados Unidos".

"Es una ocasión que no debemos desaprovechar, de participar en los funerales de quien desafió el poder de Estados Unidos e Israel", expresó emocionado Mohamed al Bayati, de 30 años, en Nayaf.

La ciudad es el principal centro de seminarios chiitas, donde han estudiado y enseñado las más altas autoridades clericales.

El cortejo fúnebre deberá recorrer seis kilómetros hasta el imponente santuario del imán Alí, yerno del profeta Mahoma.

Posteriormente, los restos serán trasladados a Kerbala, más al norte, hasta el santuario del imán Husein y su hermano Abás.

- Aliados -

El general Esmail Qaani, líder de la rama internacional de los Guardianes de la Revolución, exaltó "la minuciosa planificación de este evento histórico" por parte de Irak, lo que a su juicio revela "el profundo vínculo espiritual que une a las dos naciones".

Pero sus relaciones no siempre fueron buenas, y en los años 1980 libraron una guerra.

Los dos países se volvieron aliados cercanos tras la caída de Sadam Husein en 2003 y la llegada al poder de un gobierno dominado por los chiitas en Bagdad, que equilibra su cercana relación con Washington y Teherán.

Irán actualmente no solo apoya a políticos influyentes, sino también a grupos armados iraquíes, los cuales participaron en la guerra de Oriente Medio en apoyo a la república islámica, con ataques a instalaciones estadounidenses en Irak.

Haidar Jaafar, quien viajó dos horas de Basora a Nayaf, dice esperar millones de participantes en el cortejo, "simplemente porque (Jamenei) murió por manos israeloestadounidenses".

Las exequias nacionales concluirán con el entierro en Mashhad, ciudad natal de Jamenei, en el noreste de Irán.