La UANL inaugura el Congreso Internacional de Periodismo Turístico con identidad, historia y orgullo universitario

En el marco del 16 Congreso Internacional de Periodismo Turístico organizado por la Organización Mundial de Periodismo Turístico, la Universidad Autónoma de Nuevo León se posicionó como sede destacada al albergar la ceremonia inaugural del encuentro que reúne a profesionales y comunicadores del turismo de distintas partes del mundo.

La apertura oficial estuvo a cargo de Jorge Humberto Cisneros González, director de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas de la universidad, quien dio la bienvenida a los asistentes resaltando la importancia de generar espacios de diálogo entre el turismo y la comunicación, así como el papel de la UANL como institución pública comprometida con la proyección internacional.

Durante su intervención, destacó el crecimiento de la universidad no solo en el ámbito académico, sino también en infraestructura, cultura y deporte, posicionándola como un referente en el norte de México.

Posteriormente, tomó la palabra Norberto de Jesús Coronado Guerrero, periodista deportivo del área de Comunicación Institucional, quien aportó una mirada identitaria al recordar los orígenes de uno de los símbolos más representativos de la comunidad universitaria: el Tigre.

Coronado Guerrero evocó la historia de este emblema nacido en la propia universidad, que con el paso del tiempo se transformó en un ícono no solo deportivo, sino también cultural para generaciones de estudiantes y egresados. En ese contexto, destacó el desarrollo de las instalaciones deportivas de la UANL, consideradas entre las más importantes del país, y que han sido clave en la formación de atletas de alto rendimiento.

El relato no solo conectó con la tradición deportiva de la institución, sino que también permitió vincular la identidad universitaria con el turismo, al reconocer que estos espacios forman parte del atractivo que ofrece la universidad a visitantes y delegaciones internacionales.

Con esta inauguración, la UANL reafirma su papel como anfitriona de eventos de relevancia global, combinando historia, infraestructura y proyección académica en un mismo escenario. El congreso continuará con diversas actividades orientadas a reflexionar sobre el presente y futuro del periodismo turístico.