La tasa de letalidad del brote de ébola en RD Congo, por debajo del 25%, dice la OMS

La tasa de letalidad de la epidemia de ébola que afecta a República Democrática del Congo está por debajo del 25%, un nivel menor que el de otros brotes, según una actualización de datos de la Organización Mundial de la Salud.

Desde que se declaró el brote a mediados de mayo, la OMS ha registrado más de 1.000 casos sospechosos y confirmados en el país africano.

Entre estos casos, hay 10 muertes confirmadas y 223 sospechosas que fueron atribuidas al virus, según una actualización publicada en X por la OMS este miércoles, fechada el 24 de mayo.

Además, hay una muerte confirmada en Uganda y seis casos confirmados en este país vecino de República Democrática del Congo, según este conteo.

Esta tasa de letalidad es significativamente inferior a la registrada en los 16 brotes de ébola ocurridos en la República Democrática del Congo desde que la enfermedad se identificó por primera vez en ese país en 1976.

La mayoría de esas epidemias fueron causadas por la cepa Zaire, que suele tener una tasa de letalidad del 60% al 90% y es la única variante para la que hay vacunas.

El actual brote se debe a la cepa Bundibugyo, para la cual no hay vacunas ni tratamientos aprobados. Las tasas de letalidad en los dos brotes anteriores en la RDC relacionados con esa cepa, en 2007 y 2012, oscilaron entre el 30% y el 50%.

La agencia de salud de la ONU ha advertido que el alcance de la epidemia puede ser mayor que el registrado, ya que se cree que el virus estuvo circulando sin ser detectado durante algún tiempo.