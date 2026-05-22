La situación humanitaria en Gaza sigue siendo catastrófica, advierten oenegés

Más de seis meses después de que Naciones Unidas aprobara un plan de paz en Gaza, la situación humanitaria allí sigue siendo catastrófica, señalaron el jueves tres oenegés internacionales, que instaron a Israel a respetar sus obligaciones.

Siguen existiendo importantes discrepancias entre los compromisos de Israel y la realidad que enfrentan los palestinos, dijeron representantes de Oxfam, Save the Children y Refugees International a periodistas.

"Israel sigue negando a la mayoría de las organizaciones de ayuda con más experiencia la entrada de suministros esenciales, como tuberías para reparar los sistemas de agua, refugios, materiales y medicinas en las cantidades necesarias", dijo Abby Maxman, presidenta de Oxfam América.

"Esto ocurre pese a las promesas de reconstrucción, desarrollo económico y prosperidad a largo plazo", agregó.

La violencia también ha continuado sin tregua, con incesantes ataques israelíes, según Teresa Soldner, una cirujana estadounidense que regresó recientemente de Gaza.

"Los pacientes con traumatismos siguieron llegando todos y cada uno de los días que estuve en Gaza", dijo Soldner. "Creo que el sistema de salud palestino ha sido absolutamente devastado".

En noviembre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que respaldaba el plan de paz apoyado por Estados Unidos, el cual pedía la reanudación de la ayuda humanitaria.

"Todavía siguen llegando niños a nuestras clínicas de salud con desnutrición aguda severa", dijo Janti Soeripto, de Save the Children, y señaló que las cifras aumentaron de enero a abril.

Sin un sistema educativo operativo, más de "600.000 niños se quedarán sin escolarizar por tercer año consecutivo", dijo Soeripto.

Maxman agregó que la falta de materiales de sanitización e higiene significa que las familias están expuestas a enfermedades por las aguas residuales a cielo abierto, y que los sistemas y servicios de agua y saneamiento siguen destruidos o en mal estado.

El alto el fuego en Gaza entró en vigor el 10 de octubre de 2025. La primera fase de la tregua supuso la liberación de los últimos rehenes capturados por Hamás a cambio de palestinos detenidos por Israel.

La transición a la segunda fase —que implica el desarme de Hamás y una retirada gradual del ejército israelí, que aún controla más de la mitad de la Franja de Gaza— se ha estancado.

Las oenegés instaron a Israel a cumplir sus obligaciones.