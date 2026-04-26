La reanudación de las negociaciones entre EEUU e Irán queda en el aire

La reanudación del diálogo entre Estados Unidos e Irán, bajo mediación de Pakistán, es una incógnita este domingo después de que el presidente estadounidense Donald Trump cancelara el viaje de sus emisarios a Islamabad, donde se espera de nuevo al canciller iraní.

Trump se negó a que su yerno, Jared Kushner, y el enviado especial Steve Witkoff hicieran un viaje de "15 o 16 horas" en avión para unas conversaciones que, según él, podrían realizarse por teléfono.

"¡Demasiado tiempo perdido en desplazamientos, demasiado trabajo! (...) Nadie sabe quién está al mando (en Irán), ni siquiera ellos mismos", escribió en su red Truth Social.

Las primeras negociaciones entre Irán y Estados Unidos tuvieron lugar hace dos semanas en Islamabad, tras la entrada en vigor de un alto el fuego.

Pero todos los intentos por continuar con ellas han fracasado, pese al temor a que el conflicto que ha sumido en el caos a Oriente Medio y ha sacudido la economía mundial se reavive.

Trump, disconforme con la posición de Teherán, afirmó que no tiene sentido quedar para "hablar de nada".

Más tarde añadió que Irán revisó sus propuestas minutos después de la cancelación.

"Nos entregaron un documento que debería haber sido mejor y —curiosamente—, en cuanto cancelé, en menos de diez minutos, recibimos un nuevo documento que era mucho mejor", declaró a periodistas sin entrar en detalles.

Cuando se le preguntó si la cancelación significaba la vuelta de las hostilidades, Trump respondió: "No, no significa eso. Aún no lo hemos pensado".

Las últimas horas han sido agitadas en Washington, donde un hombre armado fue detenido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Trump duda que el incidente esté relacionado con Irán, pero de todos modos recalcó que esto no le disuadirá "de ganar la guerra".

Antes de la cancelación, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, dio por concluida una visita a Islamabad tras reunirse con el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, un mediador clave, el primer ministro Shehbaz Sharif y el canciller, Ishaq Dar.

Irán afirmó que Araqchi fue a Omán y prevé regresar a Pakistán este domingo, antes de viajar a Rusia para examinar cómo se puede poner fin a la guerra en Oriente Medio iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero con ataques conjuntos contra territorio iraní.

Araqchi calificó su viaje a Pakistán de "muy fructífero", pero se mostró escéptico sobre las intenciones de Washington.

"Aún está por ver si Estados Unidos se toma en serio la diplomacia", afirmó.

Incluso antes del anuncio de Trump, las perspectivas de las negociaciones eran inciertas. Según la televisión estatal iraní, Araqchi no tenía previsto reunirse con funcionarios estadounidenses, sino hablar con ellos por mediación de Islamabad.

Según la misma fuente, el primer ministro pakistaní habló con el influyente presidente iraní, Masud Pezeshkian, quien le dijo que la república islámica no se dejará intimidar por las "acciones hostiles" de Washington.

- Bloqueo en Ormuz -

La presión para poner fin a la guerra se ha intensificado debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta vital para el transporte de petróleo y gas.

Los Guardianes de la Revolución iraní han declarado que no tienen la intención de levantar el bloqueo, que ha sacudido los mercados energéticos.

"Controlar el estrecho de Ormuz y mantener la sombra de sus efectos disuasorios sobre Estados Unidos y los partidarios de la Casa Blanca en la región es la estrategia definitiva del Irán islámico", afirmaron en Telegram.

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo de los puertos iraníes en represalia.

En un comunicado difundido por los medios estatales, el ejército iraní advirtió que la continuación del "bloqueo, el bandolerismo y la piratería" estadounidenses provocaría una respuesta.

- Israel ataca Líbano -

En el frente libanés de la guerra, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó ataques contra Hezbolá tras acusar al grupo proiraní de violar el alto el fuego prorrogado esta semana.

Los medios estatales libaneses informaron de ataques israelíes en al menos cuatro localidades del sur con un saldo de seis muertos, según el Ministerio de Sanidad.

El ejército israelí afirmó haber "eliminado" a tres miembros de Hezbolá que conducían "un vehículo cargado de armas", a otro que circulaba en motocicleta y a otros dos miembros armados del grupo en distintos lugares.

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