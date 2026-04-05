La OPEP+ advierte que reparar las plantas energéticas dañadas en la guerra "tomará mucho tiempo"

La OPEP+ advirtió este domingo que la reparación de la infraestructura energética dañada durante la guerra en Oriente Medio "es costosa y tomará mucho tiempo", lo que puede impactar en la oferta de petróleo a futuro.

El cartel de países productores no hizo ninguna mención a un cambio en las cuotas de producción para mayo, en un comunicado difundido tras la reunión que mantuvo este domingo el comité ministerial, que incluyó a Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Nigeria, Argelia y Venezuela.

Los ataques de Irán contra la infraestructura de producción y el bloqueo del tránsito por el estrecho de Ormuz perjudicaron las exportaciones de crudo desde el Golfo.

En su comunicado, la asociación de países productores hizo énfasis "en la importancia crítica de resguardar las rutas marinas para asegurar el flujo ininterrumpido de la energía".