La ONU prepara recomendaciones para la reconstrucción en Venezuela tras los terremotos

La ONU prepara un informe con recomendaciones para la reconstrucción de las áreas devastadas por los dos sismos que azotaron a Venezuela, que será presentado en 60 días, anunció este miércoles el coordinador de la organización en el país.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio han dejado hasta el momento más de 5.500 muertos y enormes destrozos, especialmente en La Guaira.

La ONU prevé presentar en 60 días el informe de Evaluación de Necesidades Posteriores a un Desastre (PDNA por sus siglas en inglés) con recomendaciones para la etapa de reconstrucción, anunció el coordinador del organismo en Venezuela, Gianluca Rampolla.

El documento ofrecerá "una visión común y objetiva de los daños, las pérdidas y las necesidades de recuperación", explicó en una declaración difundida por la televisión estatal.

Además de las agencias de la ONU, el gobierno venezolano y la Unión Europea participarán en la elaboración del informe.

Venezuela aún no ha estimado el impacto económico de la emergencia ni los recursos que requiere para la fase de recuperación.

El Banco Mundial calcula unos 19.500 millones de dólares sólo en daños materiales.

Las mesas de trabajo deben "presentarle al país un informe detallado, un informe realista de cuál es la magnitud de lo que debemos hacer", comentó Héctor Rodríguez, vicepresidente social involucrado en el proceso de recuperación, tras un encuentro con el representante de la ONU.