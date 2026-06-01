La ONU advierte que 7,2 millones de personas en Sudán del Sur necesitan ayuda alimentaria urgente

Más de siete millones de personas en Sudán del Sur -aproximadamente la mitad de la población- necesitan ayuda alimentaria urgente, advirtió este viernes la ONU.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) denunció la "situación alarmante" en el país más joven del mundo y afirmó que la organización está en una "carrera contrarreloj" para ampliar su respuesta.

"Estamos hablando de 7,2 millones de personas que necesitan asistencia alimentaria urgente", declaró Mutinta Chimuka, directora del PMA en Sudán del Sur, a periodistas en Ginebra por videoconferencia desde la ciudad de Bor, en el estado de Jonglei.

"La situación es crítica y exige atención inmediata para salvar vidas", añadió en un comunicado.

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, ya había advertido el mes pasado que el país de África oriental corre el riesgo de caer en una "hambruna y colapso a gran escala".

Sudán del Sur obtuvo su independencia de Sudán en 2011, pero pronto cayó en una guerra civil y sigue atrapado en la extrema pobreza, la corrupción y la inseguridad.

El acuerdo de reparto de poder firmado en 2018 entre el presidente Salva Kiir y su rival de larga data Riek Machar se ha ido debilitando desde el año pasado, con nuevos enfrentamientos que vuelven a acercar al país a un conflicto abierto.

El PMA indicó haber reforzado su respuesta de emergencia en Akobo, zona crítica del estado de Jonglei. Advirtió que cientos de miles de personas en Jonglei enfrentan "hambre catastrófica y desnutrición".

"Es especialmente preocupante el fuerte aumento de la desnutrición severa entre niños menores de cinco años y madres lactantes", señaló.

Desde el inicio de la operación de emergencia en Akobo hace tres semanas, el PMA llegó a más de 60.000 personas con ayuda. También se realizaron cribados nutricionales a 15.000 niños y 3.000 fueron admitidos para tratamiento por desnutrición aguda moderada.

Sin embargo, la llegada de la temporada de lluvias complica la logística humanitaria, junto con la inseguridad y el riesgo de nuevos combates.