La misión electoral de la OEA en Brasil convalida los resultados en un informe provisional

La misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Brasil convalidó este martes en un informe provisional los resultados que dieron la victoria al presidente de izquierdas Luiz Inácio Lula da Silva.

El documento, de 47 páginas, recoge sin embargo las controversias entre instancias jurídicas tras la prolongación de la jornada electoral, y emite recomendaciones ante la confusión política que desencadenó el proceso.

Lula remontó contra todo pronóstico el balotaje el domingo tras perder la primera vuelta contra el conservador Flávio Bolsonaro.

Con varias investigaciones abiertas en su contra, Flávio Bolsonaro habría huido del país rumbo a Estados Unidos, según medios estadounidenses que citaron fuentes oficiales este martes.

El gobierno de Donald Trump, aliado de los Bolsonaro, dará visa al senador conservador y a su familia, indicó una fuente diplomática bajo anonimato.

La misión electoral de la OEA "no tiene ninguna duda sobre la integridad de los datos oficiales", explicó el informe.

"Los resultados presentados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) la noche de la elección coinciden con la información recabada en el terreno por los integrantes de la Misión", indica el texto.

Los observadores felicitan a Lula y al vicepresidente, Geraldo Alckmin, por su reelección, añade el texto.

La OEA mandó una misión para las dos vueltas de la elección brasileña bajo el mando del excanciller y ex secretario general de la organización, el chileno José Miguel Insulza.

En la segunda vuelta contó con 88 observadores de 22 países, desplegados en 21 circunscripciones y cinco ciudades fuera de Brasil.

Los preparativos de la segunda vuelta se caracterizaron por una "sólida capacidad técnica, logística y organizativa" por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE), detalla el texto.

Los observadores resaltan la alta participación, pero también la tensión en plataformas sociales, la propagación de información falsa y la judicialización de las elecciones, que ya apareció en la primera vuelta, ganada por Flávio Bolsonaro.

Tanto los partidos que apoyaban a Lula, como los de Bolsonaro, pidieron la extensión de la jornada electoral en varias localidades, por lluvias y ausencia de transporte público.

Adicionalmente, una de las coaliciones de izquierdas, Brasil Pronto Pra Mais, presentó una reclamación ante el Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenó la prolongación de la jornada por decisión de un juez, Cristiano Zanin.

El informe admite que esas dos reclamaciones paralelas, ante el STF y el tribunal electoral TSE, generaron confusión.

Mientras el juez Zanin emitía su orden de alargar hasta las 19H00 la votación, el TSE no se había pronunciado aún.

"Tanto esta decisión, como la demora del TSE en pronunciarse, generaron confusión entre las y los funcionarios electorales, las agrupaciones políticas y la ciudadanía", explica el texto.

"La misión tomó nota de que esta fue una situación inédita en la historia electoral brasileña y exhorta a los actores políticos e institucionales a tomar las medidas necesarias para que no se repita", añade.