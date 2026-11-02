La mexicana María Montserrat Alvarado toma las riendas de la comunicación del Vaticano

La ejecutiva de medios mexicana María Montserrat Alvarado acaba de asumir como directora del poderoso departamento de comunicación del Vaticano, y es la primera mujer laica en ocupar un cargo de este rango en la Curia romana.

Nacida en Ciudad de México y criada en Estados Unidos, Alvarado, de 39 años, era hasta ahora presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la división informativa de la mayor cadena católica de televisión de Estados Unidos.

Fue nombrada en junio para dirigir el Dicasterio para la Comunicación, responsable de supervisar los servicios de prensa, radio y televisión del Vaticano, así como su oficina de prensa, una decisión que sorprendió incluso a la propia interesada. Su nombramiento es efectivo desde este domingo 1 de noviembre.

"No presenté ninguna candidatura ni fui seleccionada" mediante un proceso habitual, declaró en una entrevista con EWTN News.

Según explicó, se trató de "un nombramiento del Santo Padre", el papa León XIV, nacido en Estados Unidos.

EWTN News es la división de noticias de Eternal Word Television Network (EWTN), la mayor cadena católica de televisión de Estados Unidos. Fundada por una monja, se ha consolidado como una referencia para los católicos conservadores del país.

La relación entre la cadena y el Vaticano no siempre fue sencilla. El predecesor de León XIV, el papa argentino Francisco, criticó en varias ocasiones a medios católicos conservadores y llegó a lamentar la existencia de una "gran cadena de televisión católica que critica sin cesar al papa", en una aparente alusión a EWTN, aunque sin mencionarla explícitamente.

Algunos programas de la cadena se hicieron conocidos por sus críticas a Francisco, un pontífice reformista que generó resistencia entre sectores conservadores de la Iglesia, especialmente en Estados Unidos.

En aquella época, María Montserrat Alvarado, conocida como "Montse", trabajaba como presentadora de la cadena.

En su nuevo cargo, que equivale a dirigir un ministerio, estará al frente de órganos como la agencia Vatican News, Radio Vaticana y el diario L'Osservatore Romano.

- "Más internacional" -

Nacida en México, Alvarado llegó a Estados Unidos cuando era una niña. Creció en Miami antes de trasladarse a Washington para cursar sus estudios. Tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense.

Durante 14 años trabajó en el Becket Fund for Religious Liberty, una organización jurídica sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de la libertad religiosa.

Desde 2023 estaba al frente de EWTN News, donde supervisaba plataformas informativas internacionales que producían contenidos en siete idiomas para televisión, prensa escrita, radio, medios digitales y redes sociales.

Sin embargo, la comunicación nunca fue una vocación para ella, quien explicó a EWTN que su " gran ambición siempre había sido casarse y tener hijos".

Estuvo casada, pero actualmente está divorciada y la Iglesia anuló posteriormente su matrimonio.

Alvarado sucede a Paolo Ruffini, de 70 años, a quien el papa Francisco nombró en 2018 como el primer laico al frente de un dicasterio, el término utilizado por el Vaticano para designar a sus ministerios.

"Se trata de una mujer elegida por sus competencias y sus cualidades", declaró a la AFP Lucetta Scaraffia, fundadora de la revista vaticana Mujeres Iglesia Mundo y profesora de Historia en la Universidad La Sapienza de Roma.

Según Scaraffia, el hecho de que sea la primera persona no italiana en ocupar el cargo le aportará "una forma diferente de hacer las cosas" y una visión "mucho más internacional".

"Es una gestora de la comunicación muy competente que ha construido su propia carrera", afirmó. A su juicio, su nombramiento también indica que "el papa tiene una actitud diferente hacia las mujeres".

"Hasta ahora, las mujeres elegidas para puestos importantes eran religiosas muy obedientes; en realidad no eran escogidas por sus méritos", apuntó Scaraffia.