La líder socialdemócrata de Suecia hará un nuevo intento de formar gobierno

El presidente del Parlamento de Suecia, Andreas Norlén, anunció este viernes que ha pedido a la líder socialdemócrata Magdalena Andersson que realice un nuevo intento para formar gobierno, pocos días después de fracasar en una primera ronda de negociaciones.

El bloque de centroizquierda obtuvo 176 escaños en el Parlamento en las elecciones del 13 de septiembre, frente a los 173 del bloque de derecha del primer ministro saliente, Ulf Kristersson, que incluye a los Demócratas de Suecia, formación contraria a la inmigración.

"Sobre la base de las conversaciones que he mantenido, he decidido que Magdalena Andersson, líder del Partido Socialdemócrata, reciba la tarea de continuar y retomar su misión exploratoria", declaró Norlén en una rueda de prensa.

Norlén indicó que Andersson deberá informarle sobre sus avances o solicitar una prórroga antes del 12 de octubre.

El presidente parlamentario ya había encargado a Andersson la formación de un gobierno, pero ella renunció el 28 de septiembre tras no lograr unir a los otros tres partidos de su bloque debido a profundas diferencias ideológicas.

Existían especulaciones de que el presidente del Parlamento podía encomendar ahora la tarea a Kristersson.

"Constato que las condiciones políticas y parlamentarias fundamentales son exactamente las mismas que cuando Andersson recibió inicialmente el encargo", declaró Norlén a los periodistas.

Añadió que la nueva misión de Andersson comenzará formalmente el 5 de octubre.

"Quiero dar a los partidos algo de tiempo para reflexionar antes de que se reanude el proceso formal", explicó.

El presidente del Parlamento dispone de cuatro intentos para encomendar la formación de gobierno. Si el cuarto intento fracasa, deberá convocarse una elección anticipada.