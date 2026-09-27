La justicia israelí retrasa hasta después de las elecciones un proyecto de colonias en Cisjordania

La justicia israelí ordenó este domingo aplazar un mes la fecha límite de la licitación para un gran proyecto de colonización de la Cisjordania ocupada, con el objetivo de que no interfiera en las elecciones legislativas de finales de octubre.

La decisión se tomó para "hacer que este plazo caiga después del día de las elecciones, con el fin de reducir el riesgo de que la licitación sea utilizada con fines de propaganda electoral, lo que está prohibido", indica un comunicado de la oficina de la fiscal general Gali Baharav-Miara.

En julio, el Ministerio israelí de Vivienda abrió una licitación para la construcción de más de 1.200 viviendas en el marco del denominado proyecto E1, colindante con la colonia de Maale Adumim, cerca de Jerusalén.

Este plan, aprobado por Israel el año pasado después de varias décadas en suspenso, aislaría aún más Jerusalén Este, ocupada y posteriormente anexionada por Israel, del resto de Cisjordania, alejando todavía más la posibilidad de crear un Estado palestino.

Israel ocupa este territorio palestino desde 1967. La colonización ha continuado desde entonces, pero se ha disparado en los últimos años bajo el Gobierno de Benjamin Netanyahu, uno de los más derechistas de la historia del país.

Las elecciones legislativas israelíes del 27 de octubre se anuncian reñidas para el dirigente, varios de cuyos ministros han defendido reiteradamente la anexión de Cisjordania.