La jefa de la diplomacia de la UE rechaza comentarios denigrantes para Europa

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, rechazó el domingo declaraciones estadounidenses que denigren al bloque, y celebró el cambio de tono del secretario de Estado Marco Rubio.

"Cada vez que escucho denigrar a la región, algo que está muy de moda en este momento, pienso en todo lo que Europa nos ha aportado", dijo Kallas en la jornada de cierre de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Contrariamente a lo que dirían algunos, Europa no es decadente ni 'woke', ni su civilización está amenazada", insistió, en alusión a críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien considera que la región está bajo amenaza, al igual que Estados Unidos, por la inmigración masiva.

El secretario de Estado, Marco Rubio, tranquilizó el sábado a sus aliados europeos al afirmar que Estados Unidos desea una "alianza revitalizada" con Europa, aunque se hizo eco de las críticas del presidente Trump.

"El mensaje que hemos escuchado es que América y Europa están vinculadas, tanto en el pasado como en el futuro, y creo que eso es importante", dijo Kallas.

"Está claro, sin embargo, que no estamos de acuerdo en todo, y eso va a continuar", comentó.

Kallas también defendió mantener la firmeza frente a Rusia en las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto en Ucrania, e insistió en la necesidad de arrancar concesiones a Moscú.

"La mayor amenaza que plantea ahora Rusia es que obtenga más cosas en la mesa de negociación que en el campo de batalla", apuntó.

Por ello, pidió limitar el tamaño de su ejército, obligarla a pagar por las destrucciones cometidas y garantizar que rinda cuentas por sus crímenes de guerra.