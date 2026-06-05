La Fuerza Aérea de Ecuador ofrece disculpas públicas por la desaparición forzada de cuatro menores

El comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) ofreció el jueves disculpas públicas por la desaparición forzada de cuatro menores cuyos cuerpos aparecieron calcinados y con rastros de tortura, en un caso que estremeció al país.

Steven Medina, Nehemías Arboleda y los hermanos Josué e Ismael Arroyo fueron detenidos por una patrulla militar el 8 de diciembre de 2024 tras jugar un partido de fútbol en un barrio popular de Guayaquil (suroeste).

La justicia sentenció por su desaparición a 11 militares a 35 años de prisión. Otros cinco agentes que cooperaron con la investigación recibieron una pena de 30 meses de cárcel.

La desaparición ocurrió en medio de la política de mano dura contra el crimen impuesta por el presidente derechista Daniel Noboa, criticada por organismos de derechos humanos.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana reconoce "con vergüenza y dolor que el Estado es responsable de un horrendo suceso: la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes", dijo el general Mauricio Salazar, comandante de la FAE.

Durante la ceremonia hubo abucheos y gritos con frases como "Estado represor".

Salazar leyó un texto que consta en una sentencia de la Corte Constitucional, que determinó que los niños de entre 11 y 15 años fueron retenidos "de forma ilegal, arbitraria e ilegítima" y que el Estado falló al no entregar información "inmediata" y "convincente" sobre su paradero.

El caso conmovió al país cuando los cuerpos de los niños aparecieron la víspera de Navidad calcinados, con rastros de tortura y disparos en la cabeza.

"Estoy incompleta (...) Lo único que quiero saber es la verdad. ¿Qué pasó con nuestros hijos?", dijo Johana Arboleda, madre de Nehemías.

Agregó: "Quisiera que no se vuelva a repetir con ningún otro niño ni con nadie".

Al evento también asistieron familiares de personas desaparecidas durante el gobierno de Noboa.

De acuerdo con Amnistía Internacional, la Fiscalía ecuatoriana ha recibido denuncias por la posible desaparición forzada de una cincuentena de personas desde 2023, cuando empezó su mandato.

La ceremonia fue interrumpida abruptamente mientras una de las madres de los menores estaba frente al micrófono.

En Quito, ciudadanos se reunieron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para seguir la transmisión de la ceremonia. Con rostro triste escucharon las palabras de las familias que también expresaron su deseo de aceptar las disculpas de la FAE.

"Esas cuatro vidas que fueron arrancadas de esa manera merecían mucho más que unas disculpas dos años después", dijo a la AFP Yolanda Zapata, una estudiante universitaria que asistió al evento.