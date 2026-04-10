La fiscalía francesa pide prisión en suspenso contra un jefe histórico de ETA

La fiscalía francesa pidió este viernes cinco años de prisión con suspensión de pena por asociación criminal terrorista para un jefe histórico de la organización armada separatista vasca ETA, Josu Ternera, cuya extradición solicita España.

Más allá de la sentencia que pronunciará el tribunal de apelación de París, el fin de los procesos judiciales en Francia abriría la puerta a la entrega a España de Josu Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea --su verdadero nombre--, que la justicia gala aceptó en 2020.

La justicia española reclama a este hombre, de 75 años, como sospechoso del ataque con coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987, en el que murieron once personas, entre ellas cinco niños. Urrutikoetxea niega toda responsabilidad por este ataque.

Josu Urrutikoetxea, que sufre problemas de salud, tendrá no obstante la posibilidad de recurrir en Casación en caso de condena, lo que debería retrasar aún más el procedimiento para ejecutar las órdenes de detención europeas emitidas por España.

Durante el juicio, el acusado se esforzó en negar cualquier papel militar dentro de la organización separatista, pese a que se encontraron sus huellas dactilares y genéticas en escondites de ETA entre 2002 y 2005 en Villeneuve-sur-Lot y Lourdes, en el sur de Francia.

Considerado como el antiguo jefe político de ETA, se presentó como un negociador con las autoridades españolas y rechazó haber sido un dirigente de las operaciones armadas de la organización.

Ternera fue uno de los protagonistas de las conversaciones con Madrid que condujeron al abandono de la lucha armada en 2011 y, el 3 de mayo de 2018, anunció la disolución de la organización en un mensaje leído con María Soledad Iparraguirre, alias "Anboto".

Un año después, fue detenido en los Alpes franceses tras 16 años huído.

La fiscal Naïma Rudloff cuestionó el retrato de "hacedor de paz" descrito por la defensa, pero pidió al tribunal que "relativizara" los hechos que se le reprochan en Francia y tuviera en cuenta que había enderezado su vida.

En el caso por el que comparece, Urrutikoetxea fue condenado en 2010 a cinco años de prisión en primera instancia y a siete en apelación. Pero como estas penas fueron dictadas en su ausencia, mientras estaba fugado, pudo solicitar ser juzgado de nuevo.

La organización Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad, en vasco), fundada en 1959 durante la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), es considerada responsable de la muerte de más de 850 personas en más de 40 años de lucha armada.