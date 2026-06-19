La epidemia de ébola se propaga rápidamente en la RDC, advierte la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este viernes que la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se está propagando rápidamente, a pesar del aumento de los esfuerzos para combatir el virus.

Según la OMS, los equipos sanitarios aún corren a contrarreloj para hacer frente al agravamiento de la situación en el noreste del país.

"El brote sigue siendo grave" y está "evolucionando muy rápido", declaró Marie-Roseline Belizaire, responsable de emergencias para África en la OMS, quien alertó sobre una "transmisión acelerada".

En declaraciones a periodistas en Ginebra desde Bunia, capital de la provincia de Ituri, Belizaire añadió sin embargo que percibe "una respuesta que se fortalece cada día".

El brote fue declarado el 15 de mayo, aunque la transmisión de la rara cepa Bundibugyo del virus pasó desapercibida durante un tiempo.

De acuerdo con el último informe de la OMS, hasta ahora se han confirmado 896 casos en la RDC, incluidos 232 fallecimientos, con 21 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas.

El brote se concentra en la provincia de Ituri, asolada por el conflicto, que acumula más del 90% de los casos conocidos, aunque también se ha extendido a las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur.

Belizaire señaló que la epidemia avanza con tal rapidez que se ven obligados a una respuesta acelerada para no perder el ritmo.

No obstante, destacó avances significativos, como un aumento de la disponibilidad de camas de tratamiento para pacientes de ébola de cero a más de 500.

Los equipos de vigilancia investigan ahora casi 400 alertas diarias y pueden realizar más de 2.000 pruebas al día.

También se han intensificado los esfuerzos para rastrear los contactos de casos conocidos, alcanzando ya al 75 % de todos ellos.

La OMS ha indicado que es necesario localizar al 95% de los contactos para lograr controlar el brote.

El ébola se propaga por contacto estrecho con fluidos corporales infectados, y una mejor detección facilita que los equipos de respuesta realicen entierros seguros y dignos, reduciendo así el "riesgo muy elevado" que supone el manejo de cadáveres infectados por parte de los familiares.

La situación es muy distinta en la vecina Uganda, el único otro país con casos confirmados.

En Uganda se han registrado 19 casos, incluidos dos fallecimientos, y 10 pacientes se han recuperado, aunque no se han notificado nuevos casos en los últimos 12 días.