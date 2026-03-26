La enviada de Trump visita Ecuador para afianzar la alianza contra el narco

La enviada de Estados Unidos para fortalecer una alianza contra el narcotráfico en el continente, Kristi Noem, se reunió el miércoles con el gobierno de Ecuador, cuando los países llevan a cabo una ofensiva conjunta contra las bandas criminales.

En cabeza de la iniciativa conocida como "Escudo de las Américas", Noem ha visitado países cercanos a Washington como Honduras, República Dominicana, Costa Rica y ahora Ecuador.

El gobierno de Daniel Noboa condecoró a la enviada de Donald Trump por "su liderazgo" en seguridad.

"Ecuador valora profundamente el trabajo y el compromiso de su país en la lucha contra el crimen organizado", dijo Noboa durante el evento en la sede presidencial en Quito.

Ecuador completa dos semanas de operaciones antinarco con bombardeos y estrictos toques de queda nocturnos en cuatro provincias costeras con apoyo de Estados Unidos.

Durante los operativos previstos hasta el 30 de marzo, se produjo un bombardeo en la frontera con Colombia, donde campesinos y organizaciones de derechos humanos afirman que el lugar afectado era una granja y no un campamento guerrillero.

El año pasado Noem recorrió instalaciones militares días antes de que los ecuatorianos rechazaran en un referendo la instalación de bases extranjeras en su territorio.

"Desmantelaremos cárteles y organizaciones criminales, detendremos la inmigración ilegal, aseguraremos nuestras fronteras, erradicaremos el terrorismo y aseguraremos nuestro hemisferio de la influencia extranjera", expresó Noem al recibir la insignia.

A principios de marzo, Noem fue despedida como secretaria de Seguridad, en parte por su manejo de operativos contra inmigrantes indocumentados en Minnesota, que terminaron con el asesinato de dos estadounidenses a manos de agentes federales.

Luego Trump le asignó coordinar el Escudo de las Américas, una alianza de 17 países para enfrentar amenazas de seguridad.