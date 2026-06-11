La derechista Keiko Fujimori mantiene una leve ventaja en el escrutinio presidencial en Perú

La derechista Keiko Fujimori se mantiene al frente del conteo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, con una leve ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez, según resultados actualizados difundidos este jueves.

Con 98,22% de las actas escrutadas, Fujimori reunía este jueves el 50,003% de los votos frente al 49,997% de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Impulsada por sufragios en Estados Unidos y Japón, Fujimori, de 51 años, aventaja por poco más de 900 votos a Sánchez, de 57 años, con más de 18 millones de votos contabilizados.

La autoridad electoral informó a la AFP que el cómputo final "podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes", dependiendo de las observaciones a las actas que se vayan registrando.

La lentitud del escrutinio se inscribe dentro de la norma peruana.

Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 480.000 votos, lo que puede llevar días.

"Vamos a esperar el conteo final de la ONPE para luego pronunciarnos. Con serenidad y mucha gratitud tomo estos nuevos resultados", dijo Keiko Fujimori a periodistas en la puerta de su vivienda.

La candidata hizo un "llamado a la reflexión y a la calma", a la vez que exhortó a su adversario a mantener su palabra de aceptar la decisión popular cuando finalice el recuento.

"Yo me quedo con las declaración del candidato Roberto Sánchez que él va a respetar los resultados", recordó.

Desde Juntos por el Perú, su secretario general Ernesto Zunini, brazo derecho de Sánchez, señaló que tomaban con "tranquilidad" los nuevos resultados parciales.

El representante del candidato izquierdista se reunió temprano con la misión de observación electoral de la Unión Europea.

La delegación de la UE señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera "tranquila y ordenada", en el contexto de una campaña polarizada.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) del partido Fuerza Popular, con Sánchez, de Juntos por el Perú y heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación.

El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.