La Corte Suprema de EEUU mantiene el fallo por agresión sexual contra Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes el intento del presidente Donald Trump de anular el fallo de un jurado que determinó que agredió sexualmente y difamó a E. Jean Carroll, y que debe pagarle 5 millones de dólares.

La decisión del máximo tribunal no incluye ningún argumento sobre el fallo.

El 9 de mayo de 2023, el tribunal civil federal de Manhattan declaró a Trump responsable de "una agresión sexual" contra la excolumnista de prensa en unos grandes almacenes de Nueva York en 1996.

Carroll, quien hoy tiene 82 años, reveló en un libro publicado en 2019 lo que ella consideraba una violación, cometida 23 años antes en un probador.

Trump la calificó de "chiflada" que se había inventado un "caso falso".

El republicano fue condenado a pagar 2 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por agresión sexual y 3 millones por comentarios difamatorios realizados en 2022.

La condena fue confirmada en una apelación en diciembre de 2024.

El presidente estadounidense calificó el lunes la decisión de la Corte Suprema de "sorprendente", en un mensaje en su red Truth Social.

Prometió "seguir luchando" contra la "guerra jurídica" en su contra, "incluida la ridícula acusación de difamación, con todo (su) poder y toda (su) fuerza".

La abogada de E. Jean Carroll, Roberta Kaplan, declaró por su parte que la Corte Suprema confirma "de una vez por todas el veredicto unánime del jurado según el cual el presidente Donald J. Trump agredió sexualmente y difamó" a su clienta.

"La decisión de hoy pone fin a su intento de eludir la responsabilidad por sus actos", añadió en un mensaje enviado a la AFP.

A finales de mayo, varios medios estadounidenses informaron que el Departamento de Justicia abrió una investigación penal contra la periodista.

Según indicaron CNN y The New York Times, el objetivo es determinar si Carroll mintió bajo juramento durante las declaraciones relacionadas con los dos procedimientos civiles que emprendió contra el presidente.

Según CNN, los fiscales que impulsan la investigación se basan en una declaración hecha bajo juramento en 2022 por la autora, en la que afirmaba no haber recibido ninguna financiación externa para sus procedimientos judiciales.

Posteriormente, salió a la luz que el multimillonario Reid Hoffman se había hecho cargo de parte de los honorarios legales y de los gastos, según la cadena de televisión.

Esta investigación constituye un ejemplo de los ataques judiciales llevados a cabo por el Departamento de Justicia, que intenta utilizar los tribunales para apuntar contra sus enemigos personales.