La Corte Suprema de EEUU elimina un límite a los gastos de campaña electoral

La Corte Suprema estadounidense, de mayoría conservadora, eliminó el martes un tope a la financiación de las campañas electorales que podría influir en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El tribunal ya había levantado en 2010 cualquier límite a las contribuciones de empresas y sindicatos a las campañas electorales.

Hizo lo mismo con las donaciones de particulares en 2014, en ambos casos para gran disgusto de los demócratas, que denunciaban el poder de influencia de los más acaudalados.

El martes anuló el límite a los gastos que cada partido está autorizado a coordinar con sus candidatos, una restricción impugnada por los republicanos, entre ellos el vicepresidente JD Vance.

En una decisión tomada por seis votos contra tres —los de los jueces conservadores frente a los progresistas—, la Corte consideró que esa restricción violaba la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión.

El presidente Donald Trump celebró en su red Truth Social "una gran victoria para los republicanos y, más importante, para la Primera Enmienda".

En cambio, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, lamentó en un comunicado una decisión que va a "desencadenar una nueva carrera armamentista en la financiación de las campañas, llevando aún más dinero de intereses privados a nuestras elecciones".

La eliminación de esta normativa debería beneficiar sobre todo a los candidatos republicanos, que dependen más de este tipo de financiación coordinada con su partido que sus adversarios demócratas.

Cuando aún era senador, en 2022, JD Vance, junto con otros republicanos, había impugnado sin éxito esta normativa ante la justicia.

Los partidarios de mantener este tope aseguraban que permitía prevenir la corrupción de los candidatos por parte de grandes donantes a través del partido.