La Corte Constitucional rechaza el decreto que disuelve el Parlamento de Kosovo

La Corte Constitucional de Kosovo rechazó el miércoles el decreto emitido a principios de marzo por la presidenta Vjosa Osmani que disolvía el Parlamento y anunciaba la celebración de nuevas elecciones tras más de un año de estancamiento político.

El presidente de Kosovo es elegido por el Parlamento por un mandato de cinco años pero los diputados elegidos en diciembre en elecciones anticipadas no consiguieron ponerse de acuerdo sobre un candidato.

Entonces Osmani emitió un decreto para disolver el Parlamento.

Este decreto "no tiene valor legal", sentenció la Corte, que había sido solicitada por el primer ministro socialdemócrata Albin Kurti y su partido.

Los diputados "disponen de 34 días para elegir a un presidente de la República", añade el tribunal en un comunicado.

Si no lo logran, la Asamblea se disuelve y se celebrarán elecciones anticipadas.