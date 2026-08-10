La autoridad islámica indonesia prohíbe a los hombres llevar "ropa femenina" para celebrar la independencia

La máxima autoridad religiosa islámica de Indonesia ha prohibido a los hombres llevar "ropa femenina" durante las celebraciones de la independencia del 17 de agosto, a pesar de que, tradicionalmente, algunos juegan al fútbol con vestido para la ocasión.

En un contexto de creciente sentimiento anti-LGBT+ en este país del sudeste asiático de mayoría musulmana, el influyente y autoritario Consejo de Ulemas de Indonesia declaró en un comunicado que tal comportamiento era "haram", es decir, prohibido.

El organismo aseguró que con ello pretende "impedir la campaña clandestina del movimiento LGSP (Lesbianas, Gais, Sodomía y Obscenidad)", tergiversando el acrónimo LGBT+ (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero).

Cada año, los indonesios participan en juegos y desfiles para celebrar la declaración de independencia del país, el 17 de agosto de 1945, que puso fin a siglos de colonización por parte de Países Bajos.

Algunos hombres se ponen vestidos y un hiyab para jugar al fútbol, una tradición que se considera cómica y no una toma de posición sobre la identidad de género.

Sin embargo, la Comisión de Fatwas del Consejo de Ulemas de Indonesia consideró la semana pasada que "se considera que el recrudecimiento de actos desviados, como el hecho de que los hombres vistan ropa femenina, ha dado lugar a violaciones de la sharia y de las normas sociales".

Esta advertencia se produce tras una ola de violencia física contra personas homosexuales y un decreto presidencial que califica la "cultura LGBT+" como una amenaza para la seguridad del Estado.