Juzgan en Francia a una mujer por la muerte de su hija de 4 años en 1987

Una mujer de 72 años comparece desde este lunes en Francia acusada de torturar hasta la muerte a su hija de cuatro años en la década de 1980, después de que una prueba de ADN reabriera este caso archivado.

"¡Vergüenza!", gritaron manifestantes a las puertas del tribunal de Blois, en el centro de Francia, contra la acusada cuando salió a almorzar con paso rápido y el rostro oculto tras una bufanda.

Los restos de Inass Touloub fueron hallados en una cuneta al borde de una autopista francesa en 1987 con signos de violencia como quemaduras y mordeduras humanas, según el informe forense consultado por AFP.

Entonces, nadie había denunciado la desaparición de una niña en la zona, por lo que la policía lanzó un llamado de ayuda por treinta países y distribuyó imágenes de la pequeña en escuelas y ayuntamientos franceses.

El caso quedó sin resolver, pero décadas más tarde, una muestra de ADN de un sospechoso en otro caso de violencia coincidió con restos genéticos hallados en su ropa y en la manta que envolvía su cuerpo.

El sospechoso resultó ser el hermano de la víctima, lo que llevó a la reapertura del caso y a la detención de sus padres en 2018. La pareja había tenido siete hijos en total, incluida Inass.

Bajo custodia, ninguno de los progenitores confesó la violencia que provocó la muerte de su hija, sino que se acusaron mutuamente de violencia doméstica.

A la madre se la acusa de un delito de torturas que condujeron a la muerte, mientras que su marido, un hombre de 74 años del que ahora está separada, comparece ante el tribunal por no denunciar malos tratos.

Cada semana en Francia, un niño muere a causa de las palizas de sus padres, según estadísticas del gobierno.