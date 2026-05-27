Juicio por crímenes de lesa humanidad contra Duterte comenzará el 30 de noviembre

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte enfrentará su juicio por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) el 30 de noviembre, anunció el miércoles la presidenta del tribunal.

Duterte, de 81 años, enfrenta tres cargos de crímenes de lesa humanidad. Los fiscales alegan su implicación en al menos 76 asesinatos cometidos entre 2013 y 2018 durante su llamada "guerra contra las drogas".

El exmandatario será el primer exjefe de Estado asiático en ser juzgado por la CPI, tribunal encargado de procesar a individuos por los peores crímenes del mundo, como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

La fiscalía había solicitado que el juicio comenzara el 30 de noviembre y señaló que espera llamar a entre 60 y 70 testigos durante el proceso.

"Estoy dispuesta a aceptar la solicitud de la fiscalía", declaró la jueza Joanna Korner.

El equipo de defensa, encabezado por el abogado británico Peter Haynes tras una reorganización, pidió a los jueces que no fijaran aún una fecha para el juicio, argumentando que el estado de salud de Duterte debía ser evaluado.

"Sería inapropiado intentar fijar una fecha. La posición de la defensa es que el inicio del juicio depende de una determinación sobre la capacidad de Duterte para ser juzgado", señaló la defensa.

Duterte fue declarado apto para una audiencia anterior en la que se confirmaron los cargos en su contra, aunque no compareció en persona. Su equipo legal aseguró que no estaba mentalmente lo suficientemente lúcido como para seguir el proceso.

"Su estado continúa deteriorándose y deberá revisarse más a fondo antes de que pueda comenzar cualquier juicio", argumentó la defensa.

Es poco probable que Duterte comparezca físicamente ante el tribunal con sede en La Haya. Los jueces le concedieron permiso de ausencia en todas las audiencias hasta ahora.

La única vez que se le vio desde su arresto fue durante una comparecencia inicial por videoconferencia, en la que parecía confundido y cansado, y apenas se le entendía al hablar.

Filipinas se retiró de la CPI en 2019, por iniciativa de Duterte, pero la Corte sostiene que sigue siendo competente para juzgar los delitos supuestamente cometidos entre 2011 y 2019.