Juicio en España a un exministro por intentar silenciar al extesorero de su partido

La política española se sienta esta semana en el banquillo de los acusados, con el inicio este lunes del juicio al exministro del Interior conservador Jorge Fernández Díaz, por una presunta operación policial para silenciar al extesorero de su formación, el Partido Popular (PP).

Aparte, el martes se abrirá un juicio que afecta al Partido Socialista, contra José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antiguo hombre de confianza del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior del gobierno de Mariano Rajoy entre 2011 y 2016, y altos responsables del ministerio, están acusados de organizar una trama sin permiso judicial y pagada con fondos públicos para espiar a Luis Bárcenas, tesorero del PP hasta 2009, y sustraerle información sobre financiación irregular del partido, en lo que se conoció como "operación Kitchen".

Bárcenas había ingresado en prisión preventiva en 2013 por irregularidades en la contabilidad del PP, y amenazaba con revelar secretos del partido al no haberse sentido arropado.

Los casos de corrupción que salpicaron al PP y al gobierno Rajoy en aquella época acabaron en una moción de censura que llevó al poder al socialista Pedro Sánchez en 2018.

La fiscalía pide 15 años de cárcel para Fernández Díaz, en un juicio que tendrá lugar durante tres meses en la Audiencia Nacional, y en el que testificarán más de 100 personas, entre ellas Rajoy, otros altos dirigentes del PP de la época, y el propio Bárcenas.

En una entrevista publicada el sábado en el diario El Mundo, Bárcenas sostuvo, sin mencionar a Rajoy, que la operación tuvo que contar con respaldo de los superiores de Fernández Díaz.

"Una operación de estas características es imposible que se llevase a cabo sin el conocimiento de las máximas instancias del partido", explicó.