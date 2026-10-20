Japón critica que Rusia le impida acceso consular a un periodista detenido

Japón calificó el martes de "sumamente lamentable" que sus diplomáticos hayan sido impedidos de visitar a un periodista nipón detenido en Rusia, pese a un protocolo bilateral que garantiza el derecho al acceso consular.

Rusia arrestó la semana pasada al periodista del diario Hokkaido Shimbun en la isla de Sajalín, por sospechas de espionaje.

Japón negó la denuncia de espionaje y exigió a Rusia liberar al reportero.

El secretario del gabinete, Minoru Kihara, declaró que el protocolo garantiza el derecho al acceso consular en un plazo no mayor a cuatro días desde el arresto.

"Por lo tanto es sumamente lamentable que, pese a esa disposición, no se haya realizado una visita consular en el plazo previsto", indicó Kihara.

Japón "continuará urgiendo fuertemente a la parte rusa organizar una visita consular lo antes posible", declaró.

Medios rusos informaron que el periodista permanecería detenido hasta el 12 de diciembre.

El gobierno ruso identificó al periodista como Yuki Imai, y una portavoz de la cancillería afirmó que se le acusa de "realizar actividades de espionaje en territorio ruso".

Moscú y Tokio mantienen desde hace décadas una disputa territorial por la soberanía de un archipiélago en el océano Pacífico, frente a la costa noreste de Japón y al suroeste de la región rusa de Sajalín.

Las islas Kuriles -conocidas en Japón como los "Territorios del Norte"- están bajo control ruso desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron ocupadas por la Unión Soviética.