Italia desplegará 500 militares en Milán y endurecerá penas tras disturbios

La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, anunció este martes el despliegue de 500 soldados en Milán hasta fin de año tras los saqueos y enfrentamientos del fin de semana entre la policía y manifestantes.

Meloni declaró en un video difundido en X que en una reunión de gabinete se aprobaron medidas para facilitar la detención de menores, imponer multas a sus padres por cualquier daño causado y tipificar el delito de "participación violenta en una manifestación".

"Protestar es un derecho. Destruir nuestras ciudades no lo es", escribió en X.

Cientos de manifestantes fueron detenidos durante dos días de disturbios en Milán, el sábado y el domingo, y decenas de agentes resultaron heridos.

Varias tiendas de lujo de la capital de la moda italiana fueron saqueadas.

Algunos comercios han permanecido cerrados, han retirado artículos de sus escaparates o han reforzado las medidas de seguridad. Se prevén nuevas protestas el fin de semana.

Sin embargo, los medios italianos reportaron que el consejo de gabinete no aprobó que se otorgaran facultades policiales a los soldados, como se esperaba, debido a la oposición del presidente Sergio Mattarella.

Meloni enfrenta elecciones el próximo año y se espera que la economía, la seguridad y la inmigración sean los temas clave de la campaña.

Antes de la reunión, el viceprimer ministro, Matteo Salvini, calificó los disturbios de "vergonzosos".

La primera ministra afirmó el sábado que los responsables de los actos violentos son "matones que aprovechan las manifestaciones para sembrar el caos, atacar a quienes garantizan la seguridad y tomar ciudades enteras como rehenes".

Estudiantes de secundaria y universitarios, agricultores y camioneros encabezan protestas en todo el país, principalmente contra el aumento del costo de la vida.