Isla española de El Hierro pide ayuda ante aumento de llegadas de migrantes

Las autoridades de la isla española de El Hierro, en el archipiélago de las Canarias, reclamaron este sábado ayuda a los gobiernos regional y nacional tras decretar una emergencia por la llegada de miles de migrantes en los últimos días.

Varios miles de migrantes llegaron en las últimas semanas a este archipiélago situado frente a las costas de África occidental, una de las principales puertas de la migración a la Unión Europea.

Muchos de ellos recalaron en El Hierro, donde desde el inicio de noviembre arribaron más de 3.300 personas en una treintena de embarcaciones, según el gobierno local.

"Estamos muy preocupados (...) por esta gran proliferación de llegadas", aseguró en la televisión pública española Alpidio Armas, presidente del cabildo de esta isla de casi 12.000 habitantes en el suroeste de Canarias.

"Esto efectivamente es lo que nos ha hecho decretar la emergencia para garantizar un marco de colaboración con las instituciones superiores", agregó.

El gobierno local declaró en la noche del viernes una "emergencia social" en la isla para reclamar a los gobiernos regional y nacional más recursos y coordinación ante la situación.

Por el momento, las autoridades locales buscan lugares para alojarlos temporalmente, valoró Armas, quien señaló que la coyuntura en el hospital local es "indeseable".

Esta época suele ser propicia para el incremento de llegadas a Canarias por las condiciones favorables de navegación.

Pero la noche del sábado se espera una borrasca en la zona que podría complicar la travesía de quienes están en el mar, alertaron las autoridades locales.

Dos migrantes fallecidos fueron encontrados en una embarcación que trataba de alcanzar Canarias al inicio de semana, mientras que otros cinco habrían muerto durante la travesía, según testimonios de supervivientes.

Canarias, junto a Italia o Grecia, es una de las principales puertas de entrada a Europa para migrantes que huyen de la pobreza, los conflictos y la persecución.

El largo viaje desde África occidental es extremadamente peligroso debido a las fuertes corrientes y al estado de las embarcaciones.

Tras haber cerrado 2024 con un pico de más de 46.000, las llegadas irregulares a Canarias se desplomaron gracias principalmente a una vigilancia más estricta y a la cooperación con los países de origen y tránsito.

Un total de 13.327 migrantes irregulares llegaron a Canarias por mar entre enero y octubre, lo que supone un descenso del 5,5% respecto al mismo período del año pasado, según cifras del Ministerio del Interior.