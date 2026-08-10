Irán ve en el acuerdo entre Arabia Saudita, Pakistán y Turquía un "cambio de percepción" hacia EEUU

El acuerdo de defensa mutua firmado la semana pasada entre Arabia Saudita, Pakistán y Turquía refleja "un cambio de percepción" en la región respecto a Estados Unidos, afirmó este lunes la diplomacia iraní, que aseguró no tener motivos para preocuparse por el pacto.

Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firmaron el viernes un pacto de defensa conjunta en un contexto marcado por los ataques hutíes contra el reino saudita y la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El país del Golfo quiere reforzar sus alianzas de seguridad tras ser el blanco de disparos desde Irán, al igual que otros aliados de Washington en la región, y de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán.

"Los países de la región se dieron cuenta de que la seguridad no es una mercancía que pueda comprarse a quienes hacen falsas promesas", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, durante su rueda de prensa semanal, en referencia a Estados Unidos, aliado de los países firmantes del acuerdo.

Según los expertos consultados por la AFP, el pacto envía un mensaje a Teherán pero también a Washington, percibido como un socio cada vez menos fiable.