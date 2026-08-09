Irán plantea condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz

Un alto cargo iraní planteó el sábado condiciones drásticas que Estados Unidos debe cumplir para la reapertura del estrecho de Ormuz, lo que disipó las esperanzas de reanudar pronto la navegación por ese punto neurálgico para el transporte energético mundial.

Las declaraciones del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohamad Baqer Zolqadr, contrastan con los avances anunciados en los últimos días en las conversaciones entre Irán y Omán sobre el futuro control de esta ruta marítima.

"Mientras Estados Unidos no cambie de comportamiento, el estrecho de Ormuz seguirá cerrado", advirtió el dirigente, citado por medios iraníes.

Entre las condiciones mencionadas, afirmó que Irán exige a Washington "poner fin definitivamente a la guerra de agresión" contra Teherán y sus aliados, así como levantar el bloqueo impuesto a sus puertos.

Reclama también el levantamiento de las sanciones estadounidenses, la liberación de sus activos congelados y "la indemnización integral" por los daños causados por la guerra desatada el 28 de febrero con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Algunas de las disposiciones figuraban en un protocolo de acuerdo firmado en junio por Washington y Teherán, que instauró un alto el fuego y permitió la reanudación del tránsito en Ormuz, al tiempo que abría el camino a la negociación del fin del conflicto.

Sin embargo, la tregua se rompió a inicios de julio, lo que provocó la reanudación de los bombardeos estadounidenses y de las represalias iraníes contra los aliados de Washington en Oriente Medio.

- Negociación con Omán -

Ormuz, un paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos, permanece bloqueado por la república islámica, que ataca regularmente los barcos que pasan por el estrecho sin su autorización.

Irán ha insistido que la situación en la vía marítima no volverá a ser la que era antes de la guerra, aunque en los últimos días negoció con Omán -ubicado en la orilla opuesta de Ormuz- un itinerario para el tránsito de buques.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, sostuvo que las conversaciones con Omán "se acercan a su etapa final". Aunque se esperaba un anuncio desde hace varios días, el jefe de la diplomacia iraní atribuyó la demora a "problemas técnicos".

Sin embargo, Araqchi insistió en que el eventual cierre de las negociaciones "no significa en absoluto que Ormuz vaya a reabrirse".

Añadió que todavía quedan por discutir otras condiciones y compensaciones que Teherán considera necesarias para permitir la reanudación del tránsito por la estratégica vía marítima.

Además del bloqueo de Ormuz, tampoco se vislumbran avances diplomáticos, especialmente en torno al programa nuclear iraní, tras más de cinco meses de un conflicto que se ha extendido por Oriente Medio y sacude la economía mundial.

Los bombardeos estadounidenses cesaron hace más de una semana, pero el presidente Donald Trump supeditó su interrupción a la rápida conclusión de un acuerdo, dejando pendiente la amenaza de nuevos ataques contra Irán.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que el tránsito por Ormuz no tiene "nada que ver con la negociación entre Irán y Omán", y que "el enemigo está obligado a aceptar las condiciones iraníes para la reapertura del estrecho".

El tránsito por esa vía marítima cayó significativamente ante los ataques iraníes contra buques.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos condenó el sábado lo que calificó como un "ataque hostil iraní con un misil contra un buque petrolero perteneciente a la ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi) cuando transitaba por el estrecho de Ormuz, sin causar bajas".

Posteriormente, la agencia marítima británica UKMTO dijo que un barco fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán en el estrecho, causando un incendio que fue apagado sin causar víctimas. No quedó claro si se trata del mismo barco.