Irán apunta contra bases de EEUU en represalia por los nuevos bombardeos

Irán atacó este miércoles varias bases militares de Estados Unidos en el Golfo después de que Washington lanzara por segunda vez en pocos días bombardeos en su contra.

El martes, "las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos de la Guardia Revolucionaria de Irán", en particular instalaciones de defensa aérea, sistemas de radar e instalaciones marítimas, escribió en la red social X el Comando para Oriente Medio (Centcom), al anunciar el fin de la ofensiva.

De inmediato, Irán afirmó haber lanzado una "operación decisiva de represalia" con misiles y drones, dirigida contra "las bases y los intereses estadounidenses en la región", informó la agencia de noticias estatal Tasnim.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, reivindicaron posteriormente ofensivas contra instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Irak y Baréin.

Si Teherán "responde a este ataque perfectamente justificado, será golpeado nuevamente, mucho más duro y con mayor intensidad", había amenazado el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

El ejército jordano reportó que destruyó diez misiles lanzados desde Irán, y agregó que otros tres cayeron lejos de zonas habitadas, sin causar heridos.

Kuwait también afirmó haber sido blanco de misiles y drones, mientras que las sirenas de alerta aérea sonaron temprano el miércoles en Baréin, constataron corresponsales de la AFP.

El portavoz del Comando Militar Central de Irán, Ebrahim Zolfaghari, prometió "respuestas más amplias y destructivas" en caso de que continúen los ataques estadounidenses o de sus aliados.

Según la Media Luna Roja iraní, cuatro personas, entre ellas un niño, murieron durante una boda a causa del ataque estadounidense en el sur del país el martes, y unas cincuenta resultaron heridas.

- Perú rompe las relaciones -

Estas ofensivas estadounidenses comenzaron poco después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidiera un retorno a la diplomacia, que actualmente se encuentra estancada.

Al pedirle a Washington que respete un acuerdo firmado en junio y que se rompió casi de inmediato, argumentó: "Si Estados Unidos vuelve a cumplir con sus compromisos en virtud del memorando de entendimiento (...), la República Islámica de Irán tomará inmediatamente medidas recíprocas".

También en el ámbito diplomático, el gobierno de Perú informó la noche del martes que rompió relaciones con Irán, al criticarlo por incitar "a la escalada de conflictos" en Oriente Medio y por sus "severas restricciones" al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, vía clave para el tráfico mundial de hidrocarburos.

El nuevo gobierno de la derechista Keiko Fujimori, que asumió a fines de julio, es afín a la administración de Trump.

"Con base en su histórica vocación pacifista", Perú "ha tomado la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán", afirmó en un comunicado su cancillería.

- Escala de portaviones estadounidense -

El martes, la televisión estatal iraní confirmó varias explosiones en el sur del país, cerca del importante puerto Bandar Abás y de la isla petrolera de Qeshm, en las proximidades del estrecho de Ormuz.

También reportó estallidos en la isla de Lavan, ubicada en el Golfo y que alberga una de las terminales de exportación de crudo iraní.

Los ataques se produjeron además poco después de que dos petroleros fueran impactados por "proyectiles de origen desconocido" en Ormuz, según la agencia marítima griega Marisks.

Los precios de los combustibles se dispararon tras estas nuevas hostilidades: el barril de WTI estadounidense volvió a superar la barrera de los 90 dólares por primera vez desde finales de julio y el gas europeo se cotiza al precio más alto en más de tres años.

El domingo, Washington ya había llevado a cabo ataques, los primeros en un mes, contra objetivos militares ubicados en una isla iraní. La república islámica respondió golpeando objetivos estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

Irán quiere cobrar derechos de paso en Ormuz, donde la navegación era libre antes del inicio del conflicto.

Por su parte, Washington prometió una campaña de "asfixia" económica contra Irán, mediante sanciones cuyos detalles aún no se han precisado.

A miles de kilómetros de allí, el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln llegó a Tailandia el miércoles por la mañana tras más de nueve meses en el mar, observaron periodistas de la AFP.

Enviado inicialmente al mar de China Meridional, había sido reasignado a Oriente Medio al inicio de la guerra a finales de febrero. El deterioro de las condiciones de vida de sus marineros ha generado polémica en Estados Unido.