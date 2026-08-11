Investigan en Alemania nuevos casos ligados a un enfermero asesino en serie

La justicia alemana anunció este lunes que investiga más de cien nuevos casos contra un enfermero ya condenado en noviembre a cadena perpetua por el asesinato de 10 pacientes.

El hombre, que al momento de su condena tenía 44 años de edad, trabajaba en cuidados paliativos en el hospital de Würselen, cerca de Aquisgrán, también había sido declarado culpable de 27 intentos de asesinato.

Ahora, la fiscalía de Aquisgrán examina 121 nuevos casos, declaró una portavoz de la institución.

Responsable de las pesquisas, la fiscalía prepara una nueva acusación que podría presentarse el año que viene.

Hasta ahora se han exhumado casi 40 cuerpos en el marco de esta nueva investigación, que abarca hechos que se remontan hasta septiembre de 2022.

Por otra parte, la fiscalía de la ciudad de Colonia lleva a cabo la investigación en 18 casos adicionales, el más antiguo de los cuales data de 2010, según uno de sus portavoces.

Antes de trabajar en el hospital de Würselen, el enfermero habría ejercido en una clínica del este de Colonia, según la prensa local.

En el momento de su condena, en noviembre, el tribunal reconoció la especial gravedad de sus actos, lo que dificulta su liberación anticipada tras 15 años de reclusión.

Entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, el hombre administró sobredosis de sedantes o analgésicos a sus pacientes en fase terminal, en su mayoría muy ancianos, según el escrito de acusación de la época.

"Su objetivo era inmovilizar a quienes necesitaban cuidados para tener el menor trabajo posible durante sus turnos de noche", se leía en el texto.

Según la acusación, el enfermero trabajaba "sin entusiasmo" y "sin motivación". Ante las necesidades de los pacientes que requerían muchos cuidados, se habría mostrado "irritado" y carente de empatía.

El caso había reavivado en Alemania el terrible recuerdo de un enfermero y asesino en serie de los años 2000, Niels Högel, condenado en junio de 2019 a cadena perpetua por el asesinato de al menos 85 pacientes.