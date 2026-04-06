Indígenas llegan a Brasilia en reclamo por tierras

Miles de indígenas llegaron este domingo a Brasilia para una asamblea anual de los pueblos originarios, que busca reivindicar el derecho que reclaman sobre territorios ancestrales.

Los indígenas acamparán en la capital brasileña hasta el viernes, con danzas, música, debates y manifestaciones en la emblemática Explanada de los Ministerios.

"El Estado brasileño tiene una deuda monstruosa con los pueblos indígenas, y cada avance en la demarcación, cada proceso de políticas públicas para los pueblos indígenas, es un paso más" para saldarla, dijo a la AFP Alcebias Sapara, vocero de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía (Coiab), uno de los grupos a cargo de la convocatoria.

Las comunidades originarias reclaman el derecho sobre tierras en el mayor país de América del Sur, frente al poderoso sector agrícola y sus aliados en el parlamento.

El Congreso, de mayoría conservadora, aprobó en 2023 una ley que limita los reclamos de los pueblos nativos de Brasil a los territorios donde estaban presentes cuando la Constitución fue promulgada en 1988.

Los indígenas rechazan esta tesis y argumentan que muchos pueblos autóctonos fueron expulsados a lo largo de la historia de sus territorios ancestrales, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985).

La cuestión es analizada por la corte suprema brasileña.

El llamado Campamento Tierra Libre reúne a representantes de los pueblos originarios de Brasil desde 2004.

Los organizadores esperan entre 7.000 y 8.000 asistentes este año, que en su mayoría hacen largos viajes en autobuses y botes para llegar a la capital.

El martes y jueves los indígenas van a marchar hasta las sedes de los poderes públicos en dos manifestaciones dirigidas al congreso y al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente.

Lula gobierna con una coalición amplia que cuenta con respaldo de los indígenas, pero también incluye a sectores del agronegocio.

En febrero el gobierno derogó un decreto que expandía puertos en ríos amazónicos para el transporte de granos, tras varias semanas de protestas indígenas frente a una terminal del gigante agroindustrial estadounidense Cargill en la ciudad de Santarém, estado de Pará (norte).

Los indígenas, sin embargo, exigen que el gobierno vaya más allá y demarque sus territorios.