Identifican restos de 12 desaparecidos de la última dictadura argentina

La justicia argentina anunció este martes la identificación de los restos de 12 víctimas de la última dictadura militar (1976-1983), localizados en terrenos del excentro clandestino de detención "La Perla", en la provincia de Córdoba (centro).

Los hallazgos se produjeron durante excavaciones lideradas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organización de prestigio internacional dedicada a la identificación de personas mediante análisis de ADN y restos óseos.

Estos reconocimientos de identidad son resultado de "los trabajos de análisis antropológico y genético realizados por el EAAF sobre los restos óseos recuperados en la Guarnición Militar La Calera" donde funcionó La Perla, según un comunicado de la organización.

El juzgado encargado de la causa debe informar los hallazgos a los familiares de las víctimas.

Sólo entonces, y si las familias así lo disponen, se revelará al público las identidades de las personas encontradas.

La identificación de los restos, que fueron hallados en 2025, ocurre en el marco del 50º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Organismos de derechos humanos calculan en unos 30.000 la cifra de detenidos desaparecidos durante la dictadura y cada 24 de marzo cientos de miles de personas en todo el país suelen salir a las calles para pedir justicia por las víctimas y su paradero, que cientos de exmilitares se niegan sistemáticamente a revelar.

"La Perla", situada a pocos kilómetros de la capital cordobesa, funcionó bajo la órbita del Ejército y fue escenario de crímenes masivos. Como este centro hubo otros cientos alrededor de todo el país.

Por La Perla, que funcionó entre 1976 y 1978, pasaron entre 2.500 y 3.000 personas, según estima el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba.