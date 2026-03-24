Fue "accidental": Colombia sobre la bomba ecuatoriana encontrada en su parte de la frontera

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que la bomba ecuatoriana encontrada en la parte colombiana de la frontera fue un "hecho accidental", tras el hallazgo que agravó la tensión diplomática bilateral la semana pasada.

En plena guerra arancelaria entre las naciones vecinas, Colombia encontró un explosivo sin detonar en su parte de la línea fronteriza y acusó a Ecuador de bombardeo. El presidente ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, negó las acusaciones.

Tras una investigación, la cartera de Defensa colombiana concluyó que el artefacto cayó inicialmente en Ecuador y rebotó accidentalmente hasta llegar a suelo colombiano.

"El bombardeo no fue dirigido contra Colombia. Se trató de un hecho accidental", dijo en X el ministro Sánchez.

La bomba "de caída libre" de tipo MK, generalmente fabricadas en Estados Unidos y Brasil, fue detonada por las fuerzas militares después de que campesinos de la zona la encontraran.

Ecuador ha acusado repetidamente al gobierno de Colombia, liderado por el izquierdista Gustavo Petro, de no hacer lo suficiente para combatir a los grupos ilegales que operan en la frontera y se financian con el narcotráfico y la minería ilegal.

Petro tiene una relación tensa con Noboa, firme defensor de la mano dura contra los grupos criminales.

Quito lleva a cabo, con apoyo de Estados Unidos, una campaña de bombardeos antinarco en su lado de la frontera. En declaraciones a la AFP, campesinos de la zona acusaron al Ejército ecuatoriano de bombardear sus casas y torturarlos, tras acusarlos de pertenecer a la guerrilla.

En 2008, Ecuador y Colombia estuvieron a punto de iniciar un conflicto tras un bombardeo ordenado por el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe en suelo ecuatoriano donde murió uno de los comandantes de la extinta guerrilla FARC.