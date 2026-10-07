Francia suspende el uso de granadas aturdidoras en protestas estudiantiles

Francia suspendió el miércoles el uso de granadas aturdidoras por parte de la policía durante las protestas estudiantiles, después de que un adolescente perdiera una mano a causa de uno de estos artefactos.

El martes, después que una nueva jornada de movilización reuniera a 256.000 estudiantes, profesores y padres, el gobierno negó que exista una "represión policial" contra estas protestas que dejan un saldo de más de 6.500 detenidos, en su mayoría menores.

En una entrevista a la radio francesa RTL, el ministro de Interior, Laurent Nuñez, anunció la suspensión del uso de granadas aturdidoras en las protestas estudiantiles hasta dilucidar los incidentes ocurridos.

Según una fuente sindical policial, el estudiante de 15 años perdió la mano cuando recogió una granada de dispersión lanzada por la policía en Lens, en el norte de Francia.

Además, otro estudiante de 14 años en el noroeste de París perdió varios dientes por el estallido de una granada de gas lacrimógeno a muy poca distancia.

El ministro explicó que la suspensión se aplica "únicamente para las protestas de estudiantes de liceos" y "solo durante el tiempo necesario para comprender lo que ocurrió".

"Hizo falta que varios niños quedaran mutilados de por vida para que Núñez renunciara a usar granadas contra estudiantes de secundaria", criticó Manuel Bompard, coordinador nacional del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI).

Aunque mayoritariamente pacíficas, las protestas degeneraron ocasionalmente en violencia. El gobierno ha reportado 215 estudiantes, 715 policías y 85 miembros del personal docente heridos.

La policía ha abierto 18 investigaciones internas sobre denuncias de mala conducta desde que comenzaron las protestas, dijo Núñez.

Desde septiembre, estudiantes de entre 15 y 18 años bloquearon cientos de liceos para denunciar la falta de profesores y horarios sobrecargados, así como aulas deterioradas e incapaces de soportar el aumento de las temperaturas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó el martes una reunión de urgencia con su primer ministro Sébastien Lecornu y otros miembros clave de su gobierno para abordar la situación.

Lecornu ofrecerá un discurso a la ciudadanía el miércoles para hablar de las protestas y las finanzas públicas, en medio de un acalorado debate sobre los presupuestos de 2027.

El gobierno ha propuesto un ajuste fiscal de más de 60.000 millones de dólares para limitar el elevado déficit y una deuda pública récord.

Sin embargo, su aprobación parlamentaria se antoja complicada a meses de las elecciones presidenciales de 2027 para elegir sucesor a Macron, en las que la ultraderechista Marine Le Pen parte como favorita en los sondeos.

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