Francia contempla acudir a la justicia por actos "odiosos" de Israel contra la flotilla para Gaza

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, afirmó el martes que contempla recurrir a la justicia por el trato infligido por el gobierno israelí a activistas de la flotilla para Gaza, que calificó de "odioso", tras la difusión de un video que provocó indignación internacional.

El pasado miércoles, el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, publicó un video en el que aparecían activistas de la flotilla arrodillados y con las manos atadas tras haber sido interceptados en el mar y detenidos en el sur de Israel.

Varios de ellos denunciaron "violencias", "tocamientos" y "humillaciones" durante su detención por parte de las fuerzas israelíes.

"Más que las imágenes, los actos son absolutamente odiosos y chocantes", declaró Sébastien Lecornu ante la Asamblea Nacional. "Los condenamos sin reservas, porque son humanamente impactantes y también chocantes desde el punto de vista del derecho internacional".

El primer ministro añadió que el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, recibirá a los abogados implicados y que, dado que se trata de ciudadanos franceses, "no se excluye recurrir a nuestra propia justicia sobre el conjunto de los hechos observados en ese video".

A raíz de los hechos, el canciller francés anunció el sábado que Francia había vetado la entrada a su territorio al ministro israelí Ben Gvir, y también pidió a la Unión Europea que lo sancionara.

El gesto de Ben Gvir fue criticado incluso dentro del gobierno israelí, y el primer ministro Benjamin Netanyahu denunció un trato "contrario a los valores y las normas de Israel".

Unos cincuenta barcos habían partido de Turquía el 14 de mayo con el objetivo de intentar romper nuevamente el bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza, devastada por dos años de guerra.

Las autoridades israelíes anunciaron la detención de 430 activistas -entre ellos 37 franceses- a bordo de los barcos, cuyos ocupantes fueron expulsados el jueves.