Francia avanza hacia la derogación simbólica de su legislación sobre la esclavitud

Los diputados franceses apoyaron este jueves por unanimidad derogar una legislación obsoleta que definía a los esclavos en sus colonias como "bienes muebles", en un gesto simbólico mientras el país lidia con su pasado colonial.

Los franceses fueron los terceros mayores traficantes de esclavos de Europa, después de los británicos y los portugueses.

Según estimaciones de expertos, los barcos que partieron de puertos franceses entre los siglos XVII y XIX transportaron por la fuerza a más de un millón de hombres, mujeres y niños desde África hacia la esclavitud, muchos de ellos a plantaciones en sus colonias de ultramar en el Caribe.

Francia puso fin a la esclavitud en 1794, durante la Revolución, y de nuevo en 1848, después de que Napoleón la restableciera. En 2001 reconoció la esclavitud y la trata de esclavos como "crímenes contra la humanidad".

Pero una serie de decretos reales de los siglos XVII y XVIII que establecían el estatus jurídico de las personas esclavizadas en sus colonias, conocidos como "Code noir" (Código Negro), nunca fueron explícitamente anulados.

Este jueves, la integralidad de los grupos parlamentarios votó por unanimidad en favor de la derogación. Para su abolición final, el Senado debe ahora votar esta proposición de ley, en una fecha todavía por determinar.

"Pienso en mi bisabuela, Maman Bébelle. Crecí con su historia. Ella me la contó. Era la nieta de Ambroise Zerambe, nacida en África y luego esclavizada con el número 336", recordó el diputado ecologista Steevy Gustave, quien precisó entre lágrimas: "No somos descendientes de esclavos, sino de seres humanos nacidos libres y esclavizados".

Estos decretos se referían a estas personas como "bienes muebles" que podían ser heredados, detallaban castigos brutales como la mutilación de la oreja por intentar escapar y condenaban a sus hijos al mismo destino que sus padres, según una copia disponible en la página web del Parlamento francés.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó la semana pasada su apoyo a la derogación y abrió incluso la puerta a debatir sobre la sensible cuestión de las "reparaciones".

Los activistas aseguran que el legado de la esclavitud perdura a través de las desigualdades entre la Francia metropolitana y las antiguas colonias que actualmente son territorios de ultramar, y el racismo.

"Ahora tenemos que ir más allá de lo simbólico", llamó el activista martiniqueño Dieudonné Boutrin, quien pidió un "verdadero programa de reparaciones" para proyectos educativos que transmitan la historia y ayuden a combatir el racismo sistémico, entre otros.