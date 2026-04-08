Francia agradece el "gesto" de Venezuela con la liberación de un francés detenido

La cancillería francesa agradeció este miércoles a Venezuela la liberación de un francés de 35 años, detenido en el país latinoamericano desde hace más de un año y que, según su hermano, se encuentra en un estado psicológico "crítico".

Julien Février estaba detenido por motivos que se desconocen en la prisión Rodeo 1, a unos 40 kilómetros de Caracas, donde también estuvo recluido otro francés, Camilo Castro, liberado en noviembre.

"Julien Février, ciudadano francés detenido en Venezuela desde hace 15 meses, ha sido liberado. Ha regresado a Francia. Francia saluda este gesto de las autoridades venezolanas", dijo el vocero de la cancillería francesa.

Su hermano Nicolas Février anunció poco antes a la AFP su liberación, confirmando una información del diario Libération.

"Se encuentra en un estado emocional y psicológico crítico, pero al menos es libre", confió Nicolas Février, cuando se disponía a recibir a su hermano a su llegada a un aeropuerto de París este miércoles.

Este paisajista de formación estaba, antes de su liberación, "muy afectado psicológicamente" por su detención, había confiado en febrero su hermano.

"No está demasiado bien", volvió a estimar este miércoles Nicolas Février desde el aeropuerto. "Su primera prioridad es cuidarse", agregó.

En una entrevista con la AFP, Camilo Castro describió su duro paso por la cárcel Rodeo 1, marcado por humillaciones nocturnas, insultos y "juicios falsos" destinados a "romper" a los reclusos.

En febrero, la familia de Février había pedido al gobierno francés que "hiciera todo lo necesario" para sacarlo del país latinoamericano, preocupados por la situación política tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Février, un apasionado de los viajes y de América Latina, había sido condenado anteriormente por un delito no especificado en Francia y cumplió su condena, según su hermano.

Su liberación coincide también con la llegada a Francia de los dos últimos franceses detenidos en Irán: Cécile Kohler y Jacques Paris.