Evacúan a Trump después de que un atacante abriera fuego en una gala en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió el sábado al acto de un "asesino en potencia", después de que un hombre armado intentara irrumpir en una gala a la que asistía el mandatario y fuera detenido tras dispararle a un agente de las fuerzas del orden.

"No es la primera vez en los últimos años que nuestra República es atacada por un asesino en potencia que buscaba matar", declaró Trump, aún vestido con esmoquin, durante una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Blanca unas dos horas después del incidente.

Guardias armados abrieron fuego contra el atacante que irrumpió a través del control de seguridad justo fuera del salón de baile del hotel, donde estaban Trump, la primera dama Melania Trump, varios altos funcionarios del gobierno y cientos de invitados más.

La gente se lanzó debajo de las mesas en escenas caóticas mientras equipos del Servicio Secreto irrumpían en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento de etiqueta que se celebra cada año en el hotel Washington Hilton, en la capital estadounidense.

"Un hombre arremetió contra un puesto de control de seguridad armado con múltiples armas, y fue reducido por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto", dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca poco después del incidente.

"Parece que piensan que era un lobo solitario, y yo también lo creo", afirmó, después de publicar un video del atacante corriendo más allá del cordón de seguridad mientras los guardias desenfundaban sus armas y abrían fuego.

Además, dijo que el ataque no iba a disuadirlo de la guerra con Irán.

"Esto no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán. No sé si esto tuvo algo que ver, realmente no lo creo, basándome en lo que sabemos", dijo Trump.

Las autoridades de Washington dijeron que el sospechoso, quien será procesado el lunes en el tribunal por cargos de armas de fuego y agresión, al parecer había sido huésped del hotel. Estaba armado con una escopeta, una pistola y cuchillos.

Trump indicó que un agente recibió un disparo a quemarropa, pero que al parecer no sufrió heridas de gravedad.

La brecha de seguridad se produjo después del discurso de bienvenida y durante la cena, antes de que Trump hablara.

Añadió que el lugar "no es una instalación particularmente segura", mientras surgían interrogantes sobre la seguridad del presidente tras repetidas fallas en los protocolos.

Trump señaló que al principio pensó que el ruido era una bandeja que se caía antes de darse cuenta de que se trataba de disparos.

Afirmó que planeaba reprogramar la gala de medios en el plazo de un mes a pesar del susto de seguridad.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) es la organizadora de este gran encuentro político-mediático.

A diferencia de todos sus predecesores desde la década de 1920, Trump siempre había desdeñado la velada en su calidad de presidente.

- "Varias armas" -

Poco antes de esta rueda de prensa, Trump difundió en su red Truth Social imágenes de cámaras de seguridad que muestran a una persona abalanzándose a través del arco de detección de metales situado en la entrada de la sala donde se celebraba la gala, y a varios agentes de las fuerzas del orden desenfundando sus armas.

"Fue, en cierto modo, muy hermoso, realmente algo muy hermoso ver a un hombre lanzarse contra un puesto de control de seguridad armado con numerosas armas, y que fuera neutralizado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con mucha rapidez", declaró mandatario, en referencia al servicio encargado de su seguridad.

El hotel Hilton de Washington, donde iba a tener lugar la cena frustrada, no es "un edificio particularmente seguro", criticó Donald Trump.

No obstante, reconoció que el dispositivo de protección "era muy seguro", indicando que el atacante había sido detenido antes de entrar en el gran salón de recepción donde él se encontraba.

Fue frente a ese hotel donde el presidente Ronald Reagan resultó herido de bala en 1981 durante un intento de asesinato.

- "¡Al suelo!" -

La cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca había comenzado hacía poco, según los periodistas de la AFP presentes, cuando se escuchó una gran agitación en las puertas del salón.

Se oyeron gritos de "¡Al suelo! ¡Al suelo!".

Los asistentes se tumbaron o se arrodillaron inmediatamente, muchos de ellos levantando sus teléfonos para filmar, mientras que el presidente y la primera dama, sentados en la mesa de honor sobre una tarima elevada frente a los invitados, eran evacuados.

Las fuerzas de seguridad ordenaron luego a los invitados que abandonaran el inmenso salón situado en el primer sótano del hotel.