Etiopía acusa a las fuerzas de Tigré de querer lanzar una ofensiva

Las autoridades etíopes acusaron el jueves a las fuerzas del Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (TPLF), un poderoso partido, de haber "decidido lanzar una ofensiva contra el gobierno federal en los próximos días".

El TPLF se prepara para "desencadenar un nuevo conflicto" con la ayuda de la vecina Eritrea, que mantiene relaciones muy tensas con Etiopía, según un editorial publicado el jueves por Al Jazeera y escrito por Getachew Reda, ministro etíope de Asuntos Africanos, y Redwan Hussein, jefe de los servicios de inteligencia etíopes.

El TPLF no ha respondido por el momento a las preguntas de la AFP.

Tigré, una región del norte de Etiopía, fue escenario de una guerra entre 2020 y 2022 que enfrentó a los rebeldes del TPLF con las fuerzas federales, apoyadas por milicias locales y el ejército eritreo.

Según una estimación de la Unión Africana, que algunos expertos consideran subestimada, el conflicto causó al menos 600.000 muertos.

Las armas permanecieron en silencio durante casi tres años tras la firma del acuerdo de paz de Pretoria, pero a finales de 2025 se produjeron los primeros enfrentamientos directos entre las fuerzas de Tigré y el ejército federal.

A finales de abril, el TPLF restableció un Parlamento local considerado ilegítimo por Adís Abeba.