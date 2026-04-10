España pide a Irán negociar "de buena fe" en una conversación entre cancilleres

España pidió a Irán participar "de buena fe" en las negociaciones de paz con Estados Unidos en Islamabad y que detenga sus ataques a otros países, en una conversación entre ministros de Asuntos Exteriores, contó el titular español del ministerio, José Manuel Albares.

"Animo a Irán, así se lo trasladé al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, a participar en esas negociaciones y a participar de buena fe", dijo a la prensa José Manuel Albares, explicando que conversó con su homólogo iraní, Abás Araqchi, "antes de ayer" y le pidió también detener "todos los lanzamientos de misiles y de drones".

Albares volvió a criticar a Israel por su guerra en Líbano, que ha continuado tras la tregua entre Estados Unidos e Irán.

El gobierno israelí insiste en que dicha tregua no afecta a su guerra con el movimiento proiraní Hezbolá.

"Líbano es una vergüenza en la conciencia de la humanidad. Es inaceptable el nivel de violencia, la violación del derecho internacional, del derecho internacional humanitario, por parte de Israel", sentenció Albares.