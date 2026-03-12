España cesó a su embajadora por "calumnias graves" de Israel, afirma el ministro de Exteriores

España retiró de forma permanente a su embajadora en Israel ante las "injurias y calumnias graves" de ese Gobierno, explicó este jueves el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"La semana pasada se registraron nuevamente injurias y calumnias graves" del Gobierno israelí hacia el español, quedando "claro que la buena voluntad de España de mantener relaciones cordiales no ha sido correspondida, ni diplomáticamente (...) ni con contención", dijo Albares a la televisión pública TVE.

La diplomática Ana María Salomón Pérez, quien estaba llamada a consultas en Madrid desde septiembre de 2025 tras tensiones entre ambos países, fue oficialmente relevada de sus funciones el martes.

La representación diplomática de España quedará ahora en manos de su encargado de negocios, un funcionario de rango inferior, en señal de la degradación de las relaciones.

Israel, de su lado, no tiene embajador en España desde el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno del socialista Pedro Sánchez en 2024.

El gobierno español es una de las voces europeas más críticas a la administración de Benjamin Netanyahu desde las represalias llevadas a cabo contra la Franja de Gaza en respuesta al ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Sánchez también ha reiterado en los últimos días su oposición a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ante ello, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, acusó al Ejecutivo español de estar "del lado de los tiranos del mundo".

España estableció relaciones diplomáticas con Israel en 1986, más de una década después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Bajo el franquismo, España evitó reconocer a Israel y mantuvo vínculos diplomáticos más estrechos con los Estados árabes.