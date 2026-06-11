Erdogan y Netanyahu se acusan de genocidio

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó este jueves al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de "seguir los pasos de Hitler", en un cruce de acusaciones en el que ambos líderes se tildaron mutuamente de "genocidas" a través de discursos y comunicados.

El dirigente turco afirmó que Israel se ha convertido en una "fábrica de sufrimiento" que se alimenta "de sangre y lágrimas", y volvió a comparar a Netanyahu con Adolf Hitler, augurándole "el mismo destino que el de otros tiranos de la historia".

Erdogan, en conflicto abierto con Netanyahu desde el estallido de la guerra en Gaza a finales de 2023, ya declaró el miércoles que "la seguridad de Turquía comienza (...) en Alepo, Damasco y Beirut", al considerar que el primer ministro israelí y "su banda criminal" también amenazan a Turquía.

"No toleraremos ningún hecho consumado en los países hermanos y no nos quedaremos de brazos cruzados ante los ataques", añadió ante los diputados de su partido.

El mandatario turco subrayó que el ejército israelí "se niega a retirarse de Líbano", donde sus ataques han matado a unas 3.700 personas desde el inicio, el 2 de marzo, de su nueva guerra contra el grupo proiraní Hezbolá, según las autoridades locales.

La oficina de Benjamin Netanyahu respondió el miércoles por la noche en un comunicado acusando al "dictador antisemita Erdogan, autor de un genocidio contra los kurdos", de apoyar a Hamás y de encarcelar a sus opositores, y consideró que "es precisamente el último que puede dar lecciones de moral a Israel".

Volviendo a la carga, Erdogan denunció el jueves los daños cometidos en Gaza por la "red genocida sionista dirigida por Netanyahu".

"Aquellos que atacan nuestra región como tiburones sedientos de sangre tendrán que responder algún día por sus actos", concluyó.