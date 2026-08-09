Emiratos extradita a Irlanda al presunto jefe de un cártel internacional

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos entregaron al supuesto jefe de un cártel internacional, Daniel Kinahan, para que sea juzgado en Irlanda, indicó este domingo la prensa oficial del país del Golfo.

La extradición de este irlandés de 49 años muestra un giro en la cooperación judicial con Emiratos, señalado por Europol por ofrecer refugio a algunos de los mayores narcos de Europa.

Según autoridades estadounidenses y europeas, Kinahan dirigía desde Dubái un grupo vinculado con una vasta organización criminal dedicada al contrabando de drogas y al blanqueo de dinero.

La Agencia de Noticias de Emiratos indicó que fue extraditado a petición de las autoridades irlandesas "para ser procesado por delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, incluidas acusaciones de liderar una organización criminal, asesinato y tráfico ilícito de drogas".

La cadena nacional irlandesa RTE señaló que el vuelo de deportación despegó de Emiratos el domingo. El avión del gobierno que supuestamente llevaba a Kinahan aterrizó en la tarde en Dublín, constató un periodista de la AFP.

Kinahan fue arrestado en Dubái en abril después de que Irlanda emitiera una orden de detención internacional.

Su grupo, conocido como Kinahan Organised Crime Group (KOCG), está considerado como la mayor organización criminal de Irlanda, con una riqueza estimada por la policía en más de 1.150 millones de dólares.

Kinahan es el segundo responsable del cártel en ser extraditado desde Dubái. Su mano derecha, Sean McGovern, fue entregado en 2024 y condenado el pasado junio en Irlanda a 24 años de cárcel.

Su arresto y extradición evidenció un cambio de tendencia en Dubái, donde, según especialistas policiales, algunos narcos europeos encontraron refugio para vivir fastuosamente y controlar sus negocios.

En 2024, un informe de Europol, la agencia de cooperación policial europea, describió el emirato como "un centro de coordinación a distancia" donde los traficantes vivían abiertamente y podían blanquear sus activos a través de bienes de lujo y propiedades.

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