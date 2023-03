El Tribunal Europeo de DDHH abre casos contra Francia y Suiza por inacción climática

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) abrió este miércoles casos contra FranTEDHcia y Suiza por alegadas fallas en la protección al medio ambiente, en la primera vez que gobiernos se encuentran en el banquillo por inacción climática.

El caso contra Suiza se apoya en una queja presentada por un club de personas de avanza edad (los "Ancianos suizos por la protección del clima"), preocupados con las consecuencias del cambio climático en sus condiciones de vida y de salud.

Esas personas acusan al gobierno suiza de fallas de sus acciones contra al cambio climático, y alegan que ello constituye una violación de la obligación gubernamental de proteger a sus ciudadanos.

"Hemos estado luchando durante años", dijo Bruna Molinari, de 81 años, que vive en el cantón del Tesino. "Espero que el tribunal falle a nuestro favor para que a Suiza haga algo mejor de cuanto ha hecho hasta ahora", agregó.

El grupo de demandantes, que cuenta con el respaldo de Greenpeace Suiza, tiene un promedio de edad de 73 años.

El representante del gobierno suizo, Alain Chablais, dijo en la audiencia que el TEDH "no tiene fundamento afirmar o sugerir que Suiza no está haciendo nada". Además, señaló, el TEDH "no tiene por qué convertirse en el lugar donde se decide la política nacional de protección del clima".

El caso contra Francia fue presentado Damien Careme, exalcalde de Grande-Synthe, un suburbio de Dunkerque (Norte) por considerar que el gobierno no ha cumplido con su obligación de tomar medidas insuficientes para prevenir el cambio climático.

Cuando era alcalde, Careme llevó el caso ante el poder judicial francés en nombre de su ciudad pero también en su propio nombre, afirmando que el cambio climático aumentaba el riesgo de que su comuna se inundara por la subida de las aguas.

"Hay mucho en juego", dijo Corinne Lepage, exministra francesa de ecología y una de las abogadas de Careme en el caso.

Si el TEDH "reconoce que las fallas climáticas violan los derechos de las personas a la vida y a una vida familiar normal, eso se convierte en un precedente en todos los estados miembros del consejo", dijo a AFP.

Un tercer caso pendiente, sin una fecha para una audiencia hasta el momento, fue presentado por jóvenes portugueses que afirman que la inacción climática de docenas de estados había contribuido a las olas de calor en Portugal.