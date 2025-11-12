El sospechoso del atentado de Alas Chiricanas llevó una vida pública y próspera en Margarita, reporta medio venezolano

Durante más de tres décadas, Ali Zaki Hage Jalil, señalado por Panamá y Estados Unidos como el presunto responsable del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas en 1994, vivió abiertamente en la isla de Margarita, en el estado venezolano de Nueva Esparta, de acuerdo con un reporte de NTN24 Venezuela.

Aunque era considerado un fugitivo internacional, Hage Jalil mantuvo negocios visibles, redes sociales activas y una vida de lujo. Según reveló NTN24 Venezuela, “oculto no estaba”, afirmó una fuente en la isla que lo conoció personalmente.

El mismo informante relató que el hombre “llevaba no una vida normal, sino súper expuesta”, y que incluso “fue el primero en tener una camioneta tipo Hummer en la isla”.

De acuerdo con la investigación del medio, Hage Jalil no cambió su nombre y mantuvo perfiles abiertos en redes sociales, donde aparecía vinculado a una tienda de deportes extremos en la avenida Santiago Mariño y posteriormente a otro negocio llamado Big Ways Venezuela, en el que “él mismo sale retratado”.

Además, NTN24 documentó que tenía negocios con la marca de cervezas Brahma y era dueño de una discoteca muy famosa en Pampatar, actividades que consolidaron su imagen de empresario local.

Mientras tanto, Panamá expresaba su “preocupación por la presencia y residencia en total impunidad del individuo en Venezuela”, pese a su presunta implicación en el atentado del 19 de junio de 1994, que causó la muerte de 21 personas.

A pesar de la búsqueda internacional y de una recompensa de dos millones de dólares ofrecida por Estados Unidos en 1995, Hage Jalil vivió durante años sin esconderse, hasta su reciente detención el 6 de noviembre en Margarita, que reabrió el debate sobre cómo un hombre acusado de terrorismo pudo permanecer tanto tiempo “a la vista de todos”.