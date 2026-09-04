El secretario de Estado de EEUU viaja a Colombia, Ecuador y Perú la próxima semana

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, viajará a Colombia, Ecuador y Perú entre el 8 y el 10 de septiembre para "fortalecer alianzas clave de Estados Unidos en la región", informó el Departamento de Estado este viernes.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella y el ecuatoriano Daniel Noboa son dos de los principales aliados de Washington en la región, mientras que el gobierno de la peruana Keiko Fujimori anunció la semana pasada que se unía a la alianza de seguridad Escudo de las Américas que lanzó Donald Trump en marzo pasado.

El objetivo de la visita de Rubio es revisar la "cooperación reforzada en la lucha compartida contra el narcoterrorismo, que amenaza a nuestro hemisferio" así como "los beneficios de relaciones comerciales más profundas entre nuestros países", explicó el comunicado.

América Latina y el Caribe ha experimentado un marcado viraje a la derecha que coincide con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Varios países han adoptado resueltamente el modelo de mano dura contra el crimen organizado, de megacárceles al estilo salvadoreño para atajar la delincuencia y de cooperación militar en fronteras comunes, como la de Colombia y Ecuador.

Quito y Bogotá ya han anunciado operaciones conjuntas con Washington.

Washington activó una campaña de ataques militares contra los cárteles de la droga que apenas suscitó críticas moderadas de gobiernos, básicamente los países no alineados con su agenda conservadora, como Brasil o México.

Y al mismo tiempo mantiene la presión máxima sobre Cuba, acentuada tras la captura del líder izquierdista venezolano, Nicolás Maduro, que fue durante años el principal aliado de La Habana en la región.

El ultraconservador De la Espriella tiene dos objetivos a corto plazo con Washington: ganar de nuevo la certificación de aliado en la lucha antidrogas, que Colombia perdió en septiembre pasado, y retomar la agenda comercial con Trump, que ha hecho de los aranceles su principal arma negociadora.

El ecuatoriano Noboa ha visitado dos veces Washington en lo que va de año.

Trump ha reorientado la política comercial estadounidense hacia la región, con la firma de tratados bilaterales recíprocos con países como Argentina o Ecuador.